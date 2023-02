De Romeo’s pakken uit met grootse jubileumshow ’20 jaar De Romeo’s in ’t Kuipke in Gent

In 2023 is het meer dan ooit ‘Viva De Romeo’s!’, want dan bestaat Vlaanderens favoriete partyband twintig jaar. U leest het goed: 20 jaar!! Dat vraagt natuurlijk om een waanzinnig verjaardagsfeestje en dus pakken Romeo’s Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi grootser uit dan ooit. Op zaterdag 2 december 2023 is het iconische Kuipke in Gent the partyplace to be voor de total loss jubileumshow ’20 Jaar De Romeo’s’. Verwacht je aan al hun grootste hits, straffe medleys, verrassende en leuke gastartiesten, een ijzersterke liveband, toeters, bellen en dat alles met een GOUDEN randje! ’20 Jaar De Romeo’s’ is hét gouden verjaardagsfeestje dat je absoluut niet wil missen!

Wie had het succesverhaal van De Romeo’s twintig jaar geleden durven voorspellen, toen Chris Van Tongelen en Davy Gilles elkaar backstage vonden tijdens de musical ‘Romeo & Julia’. Samen met Gunther Levi kregen ze in de zomer van 2003 de kans om het voorprogramma te verzorgen tijdens de tour van de kersverse ‘Idolen’ Natalia, Wim Soutaer en Peter Evrard. Met herkenbare, internationale covers hadden ze snel de nodige bijval en succes op bedrijfsfeesten, maar ook in de feesttenten. “Dat wij op tv kwamen in o.a. ‘Familie’ en ‘Wittekerke’ heeft in het begin zeker in ons voordeel gespeeld. Mensen waren benieuwd, ze wisten vooraf niet goed wat ze van ons konden verwachten, maar eens op het podium kregen wij iedereen mee en was het feest”, zegt Chris Van Tongelen.

Chris, Davy en Gunther alias De Romeo’s © PADI/Daniël

Met ‘Naar de kermis’ een succesvol duet dat De Romeo’s uitbrachten met Laura Lynn én hun ondertussen culthit ‘Viva De Romeo’s’ kwam alles in een stroomversnelling. De Romeo’s schreven geschiedenis met hun eigen bioscoopfilm ‘H.I.T’, ze wonnen een MIA én de Zomerhit met ‘Vlaanderen Feest’, stonden als eerste band in de Moose Bar op Tomorrowland, hebben hun eigen zeer gesmaakte frituursnack (De Romeo’s Frikandel XXL) én een gepersonaliseerde tegel op de Walk of Fame van de Trixxo Arena Hasselt voor hun veelvuldige bijdragen op Het Schlagerfestival. Met hun zes voetjes op de grond genieten Chris, Gunther en Davy nog steeds van de vele mooie momenten. “De Romeo’s zijn een beetje zoals de gezelschapspelletjes. Wij maken muziek en plezier voor de mensen van 7 tot 77 jaar, of nog jonger en iets ouder”, zegt Gunther Levi glimlachend.

Zaterdag 2 december 2023 staat in goud omcirkeld in de agenda van De Romeo’s, want dan vieren ze officieel hun 20ste verjaardag met een onvergetelijk jubileumconcert in ’t Kuipke Gent. “Die avond trekken we alle registers open met onze eigen bekende meezingers en liedjes die iedereen kent. Dit is ‘hét feest van het jaar’ dat je echt niet mag missen, want we gaan geheel in Romeo’s-stijl Total Loss. Aan muzikale verrassingen geen gebrek. Het wordt een feestavond met heel veel goud dat blinkt, want dat is het thema dat we maximaal uitspelen. Meefeesten in een aangepaste outfit met gouden touch is absoluut toegestaan”, zegt Davy Gilles. (PADI)

Vanaf vandaag kan je voor ’20 Jaar De Romeo’s’, hét officiële jubileumconcert dat op zaterdag 2 december 2023 plaatsvindt in ’t Kuipke Gent, tickets bestellen op www.20jaarderomeos.be . Wees snel, want dit verjaardagsfeestje wil je niet missen!