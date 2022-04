De Romeo’s over Het Schlagerfestival Zomereditie in Middelkerke: “Hier zitten ze bij wijze van spreken in hun bikini in de tent”

Boek je De Romeo’s, dan ben je zéker van ambiance. Dan ben je zeker van een optreden vol gezelligheid en tevreden gezichten. Daarom dat Chris, Davy en Gunther van De Romeo’s eveneens niet mogen ontbreken op zaterdagavond 16 juli op Het Schlagerfestival Zomereditie in Middelkerke.

Zien De Romeo’s een dergelijk optreden aan de kust zitten?

Chris: “We kijken er altijd naar uit. Naar de zee komen blijft altijd iets speciaals.”

Gunther: ‘Absoluut! We stonden hier vorig jaar, maar daarna ging alles terug op slot. Ik hoop dat het dit jaar niet het geval zal zijn, én dat we na de zomer gewoon verder mogen optreden. Het Schlagerfestival in Middelkerke is een heel leuke happening. Ik ben blij dat men van de wintereditie in Hasselt ook een zomereditie in Middelkerke heeft gemaakt. Die avond lokt heel veel volk.”

Het is toch iets anders: schlagers in Hasselt of schlagers in Middelkerke?

Davy: “Hier zijn de mensen op vakantie en dus zijn de mensen bruiner. Iedereen is bruin. Ze zitten bij wijze van spreken bijna in hun bikini in de tent. Dat is veel leuker hé.”

En natuurlijk nemen De Romeo’s ook graag eens een selfie. © PADI

Is het voor jullie qua optreden hetzelfde?

Chris: “De mensen zijn met vakantie, ze komen feesten, ze komen om zich te amuseren. Het zal de eerste keer zijn dat het voor een deel van het publiek ook rechtstaand zal zijn. Vorig jaar moest men verplicht neerzitten, nu mag het terug anders en ook zonder andere coronaverplichtingen.”

Hebben De Romeo’s een drukke zomer? Je zal vast en zeker ‘ja’ zeggen.

Chris: “Inderdaad, onze zomer is nogal druk. We namen net een nieuw nummer op. Het wordt totaal iets anders. Dat zijn ze gewoon van De Romeo’s. We brengen altijd iets anders uit.”

Davy: “Inderdaad, maar wel terug heel feestelijk hé. Het wordt een meezinger waar niemand op kan blijven stilstaan. Een nummer met een groot feestgehalte. Dat is nu het moment hé. De mensen moéten feesten. Ze hebben nog veel feestplezier in te halen.” (PADI)

Davy Gilles zal niet enkel zingen met De Romeo’s, maar ook met zijn vrouw Sasha. © PADI/OBI

Info en tickets: www.schlagerfestivalzomer.be.