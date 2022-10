De Romeo’s, Lindsay en Christoff warmen Gent op voor jubileumeditie ‘Festival van de Ambiance’ met unieke ‘Spaghetti Polonaise’

Op zaterdag 3 december vindt in ’t Kuipke in Gent de 10de editie van het ‘Festival van de Ambiance’ plaats. Met ‘Ambiance All-Stars’ Christoff, Frans Bauer, De Romeo’s, Laura Lynn, Yves Segers, Lindsay, Johan Veugelers en DJ Ward, pakt de organisatie alvast uit met een droomaffiche voor deze jubileumeditie. Ook in aanloop wordt er al iets speciaals geserveerd. Het Italiaanse restaurant Antichi Sapori in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat zet speciaal voor deze 10de editie, tijdens de week voorafgaand en de dag van het Festival van de Ambiance zelf, namelijk ‘Spaghetti Polonaise’ op de suggestiekaart.

Normaal staat spaghetti bolognaise bij chef-kok en rasechte Italiaan Maurizio Maffione niet op de kaart, maar voor het ‘Festival van de Ambiance’ maakt hij graag een uitzondering. Vandaag (woensdag 19 oktober) kwamen artiesten Lindsay, De Romeo’s en Christoff al eens voorproeven en gaven unaniem hun goedkeuring aan chef-kok Maurizio, die ook een geheim ‘ambiance-ingrediënt’ aan de Polonaise-saus toevoegde zo vertelde hij. De ‘Spaghetti Polonaise’ kan van 26 november tot en met 3 december geproefd worden in Italiaans restaurant Antichi Sapori in Gent.

De Romeo’s, Christoff en Lindsay in de keuken van het Italiaanse restaurant in Gent, samen met de patron en personeel. © PADI

Even voorproeven. © PADI

Het begin van elke leuke feestavond is natuurlijk goed eten. Ook de organisatie van het Festival van de Ambiance weet dat en heeft daarom gezorgd dat de festivalgangers terechtkunnen bij dé beste Italiaan van Gent, Antichi Sapori, voor ze afzakken naar ’t Kuipke. “Toen de organisatie ons belde hebben we direct toegezegd. We wonen al heel erg lang in Gent en kennen het evenement natuurlijk heel goed. Als echte Italianen staat de spaghetti bolognaise bij ons niet op de kaart, maar de Spaghetti Polonaise dat is volledig nieuw. Vandaag leggen we de laatste hand aan het recept en doen we de ultieme smaaktest. Iedereen is welkom om het gerecht, dat we samen met de artiesten hebben samengesteld, te komen proeven van 26 november tot 3 december. Ook de studenten die niet meer elke dag terecht kunnen in hun studentenrestaurant voor een goeie spaghetti, zijn natuurlijk welkom”, klinkt het bij Aglaia Wauters van Antichi Sapori. Het geheime ingrediënt? Dat houdt chef-kok Maurizio liever in de keuken.

Christoff en Lindsay in de keuken van het Italiaanse restaurant. © PADI

Na vorig jaar een kleine corona-pauze kan ook het sfeervolste Ambiance-festival van Gent en ruime omstreken opnieuw plaatsvinden in het iconische ‘t Kuipke, dit jaar voor de tiende keer. “En of we blij zijn dat we terug mogen polonaisen in Gent! De sfeer hier is toch altijd net dat beetje anders, die uitgelatenheid, als artiest krijg je daar enorm veel energie van op het podium. Dit jaar kan iedereen ook nog de unieke Spaghetti Polonaise gaan eten in Italiaans restaurant Antichi Sapori in Gent voor ze naar ’t Kuipke afzakken. Vandaag hebben wij die al even voorgeproefd en ik moet zeggen, het is echt wel de moeite. De ideale ‘fond’ voor een dik feestje? De Spaghetti Polonaise!”, klinkt het enthousiast bij Ambiance All-Star Christoff. Naast diens collega’s De Romeo’s en Lindsay, vervolledigen Frans Bauer, Laura Lynn, Yves Segers, Johan Veugelers en DJ Ward de line-up van de tiende editie. (PADI)

Even een polonaise met de spaghetti in de hand. © PADI

En maar een feestje bouwen! © PADI

Van 26 november tot en met 3 december kan je genieten van de Spaghetti Polonaise bij Italiaans restaurant Antichi Sapori. Het restaurant is te vinden in de Sint-Pietersnieuwstraat, Gent. Info en tickets: www.festivalvandeambiance.be