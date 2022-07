De Romeo’s keren terug naar hun oude liefde: “We zijn vereerd dat we hiervoor zijn gevraagd”

De vrijdag 15 en zaterdag 16 juli 2022 kan je in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke terecht voor de tweede Zomereditie van Het Schlagerfestival. Voor Romeo’s Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles worden het bijzondere avonden, want naast hun optredens, zijn ze dit jaar ook de gastheren die o.a. Laura Lynn, Christoff, Bart Kaëll en al hun andere collega-artiesten aankondigen. Met deze bijzondere opdracht stapt het trio in de voetsporen van Kürt Rogiers, de man van wie ze het presentatiestokje overnemen.

“Uiteraard zijn we vereerd dat de Zomereditie van Het Schlagerfestival ons heeft gevraagd om de omkadering en presentaties te verzorgen. We spreken uit ervaring, want voor artiesten is er niks zo fijn dan wanneer ze op een toffe manier, met de juiste woorden en het nodige enthousiasme worden aangekondigd bij het publiek”, zegt Davy Gilles. Naast de optredens met De Romeo’s deelt hij in Middelkerke ook het podium met zijn zangpartner en echtgenote Sasha Rosen. “Ik ben echt eens benieuwd hoe mijn twee kameraden straks Sasha & Davy gaan verwelkomen. We laten ons verrassen”, gaat hij geamuseerd verder.

En als De Romeo’s optreden, dan is het feest! © PADI/Daniël

“Voorlopig hebben De Romeo’s geen plannen om nieuwe muziek uit te brengen in het West-Vlaams, maar volgens Gunther Levi bestaat de kans dat er straks in hun aankondigingen misschien wel een paar West-Vlaamse klanken, woordjes, begrippen of uitdrukkingen sluipen. “Chris zijn partner en mijn vrouw hebben West-Vlaamse roots en met De Romeo’s spelen wij bijna wekelijks in West-Vlaanderen. Met Laura Lynn hebben we ‘Naar de kermis’ uitgebracht. Zij komt uit deze provincie, dus die presentatie zouden we zeker met een West-Vlaams sausje kunnen overgieten.”

“Volgend jaar vieren De Romeo’s hun 20-jarig bestaan en zoals ze het in hun actuele hitsingle ‘Echte Vrienden’ bezingen, vinden deze drie kameraden het oprecht fijn om samen op stap te zijn. De intro van ‘Viva De Romeo’s’ is al voldoende om de mensenmassa in beweging te krijgen. Overal waar ze komen maken ze plezier en zorgen ze voor fijne, onvergetelijke momenten. “Gelukkig heeft de trendy Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke een stevige dakconstructie, maar we gaan alles uit de kast halen om het figuurlijke dak er toch af te blazen. Het wordt weer een feestje waar we nu al ontzettend hard naar uitkijken”, klinkt het bij De Romeo’s. Met deze presentatie zijn De Romeo’s niet aan hun proefstuk toe, want in het verleden deden ze dat ook al op de voorjaarseditie van Het Schlagerfestival dat in Hasselt plaatsvindt. De Romeo’s zijn voor de tweede keer van de partij in Middelkerke, maar ook voor hen wordt het de eerste keer dat ze op deze indrukwekkende plek ook nog de presentatie verzorgen. (PADI)

De Zomereditie van Het Schlagerfestival vindt plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli 2022 in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke, met Christoff, Yves Segers, Swoop, Bart Kaëll, Laura Lynn, Johan Veugelers, Sasha & Davy, Lindsay en De Romeo’s, die ook de presentatie verzorgen. Info en tickets voor vrijdagavond en zaterdagavond, vind je op https://www.schlagerfestivalzomer.be