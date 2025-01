De Romeo’s in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem aangemoedigd door 92-jarige fans Beatrix en Jeannette: “Speciale avond!”

De Romeo’s zorgden voor heel wat ambiance in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem met hun optreden. Hiervoor konden de aanwezigen nog genieten van een heerlijk voor-, hoofdgerecht en dessert.

Tijdens hun bekende songs deed het publiek natuurlijk uitbundig mee. Bijna op het einde van hun optreden wist Davy Gilles van De Romeo’s iets te vertellen. Hij zei: “Vanavond zit er hier wel een heel speciale fan. Inderdaad, een 92-jarige fan uit Roeselare.” De aanwezigen applaudisseerden luid, waarna de 92-jarige Beatrix Feys rechtstond en even poseerde bij De Romeo’s. Maar dat was nog niet alles. Terwijl we foto’s namen, kwam er van de andere kant van het restaurant ook een vrouw af, samen met iemand die haar ondersteunde. Bleek dat ook die mevrouw 92 jaar was.

De Romeo’s bij Jeannette Seys uit Rumbeke. © PADI

Natuurlijk mocht Jeannette Seys uit Rumbeke ook even poseren bij Davy Gilles, Günther Levi en Chris Van Tongelen. “Het is de eerste keer dat ze naar een optreden van De Romeo’s komt”, zei de mevrouw die haar bijstond. Even later bleef Davy Gilles voor Jeannette staan om te zingen, waarna ze uit de bol ging. (PADI)

Romeo Davy zong nog een liedje en hield even halt bij de 92-jarige fan. © PADI