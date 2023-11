De Planckaerts starten hun theatertournee in Izegem én eindigen in Oostende: wervelende trip door het leven van de familie

In twee maanden tijd – tussen februari en april 2024 – trekken De Planckaerts met hun eigen theatervoorstelling ‘De Planckaerts op de planken’ naar tien culturele centra in Vlaanderen. Uniek is wel dat ze zowel starten in de provincie West-Vlaanderen én daar ook eindigen. Op zaterdagavond 24 februari 2024 zijn ze present voor de première in CC De Leest in Izegem. Op vrijdagavond 26 april sluiten ze af in Kursaal Oostende.

Vandaag verzamelde de familie Planckaert in Capitole Gent om hun nieuwste project voor te stellen. Ze trekken er met het gezin op uit om een theatervoorstelling te spelen: De Planckaerts op de planken. In deze voorstelling vertelt Eddy met Christa aan zijn zijde over het reilen en zeilen in hun gezin en familie. Over hilarische stoten die zijn uitgehaald tot het beleven van sombere momenten als naasten. Er is plaats voor een gulle lach, maar ook voor een sporadische krop in de keel. Ze doen dit alles met muzikale ondersteuning van Francesco (op gitaar) en Junior (op drum). De Planckaerts gaan op tournee door Vlaanderen in het voorjaar van 2024.

Francesco op gitaar zal ook present zijn tijdens de theatervoorstelling. © PADI

Een grap, een grol, een lach en een traan. “De Planckaerts op de planken” is een wervelende trip door het leven van de familie. Fiets mee door de carrière van Eddy, de steun van Christa, de kinderen en de kleinkinderen. Sinds “Château Planckaert” is het duidelijk geworden dat het leven van De Planckaerts niet enkel rond koers draait.

Moderator Filip Osselaer, Junior, Christa, Eddy en Francesco. © PADI

“Ik ga u ne keer iets vertellen beste mensen”. Het is het startschot van meesterverteller Eddy Planckaert die u samen met zijn Christa, Francesco en Junior meeneemt langs zijn pakkend, geaccidenteerd, en bij momenten glorieus parcours van het leven. In deze avondvullende theatershow brengt Eddy verhalen uit zijn leven en dat van de familie. Verhalen over én door de familie Planckaert die samen lief en leed delen. Francesco zorgt met zijn gitaar voor een muzikale noot en wordt daarbij geholpen door Junior op drums. Moderator – aangever Filip Osselaer, tevens schrijver van de biografie van Eddy – neemt de familie bij de hand voor deze fantastische avond vol verhalen en vertellingen. (PADI)