‘De Mugge van Brugge’ trekt op ‘wereldtournee’ naar Brugge-Centrum, Zeebrugge, Assebroek en Sint-Andries: “Ik ben niét de nieuwe Geert Hoste!”

Op dinsdag 21 november kunnen de Bruggelingen de eerste try-out bijwonen van ‘De Mugge van Brugge’, die daarmee zijn allereerste eindejaarsconference start in een organisatie van Comedyshows.be. Voor Bruggeling Pieter De Wulf van Comedyshows.be is het even ‘thuis komen’. Pieter en zijn team hopen dat deze eindejaarsshow in het Brugs dialect én over enkel maar Brugse onderwerpen de Bruggelingen aanspreekt, zodat men daar een jaarlijkse traditie kan van maken. Dit jaar gaat ‘De Mugge van Brugge’ al op wereldreis, want hij houdt met zijn eindejaarsconference eveneens halt in Brugge-Centrum, Zeebrugge, Assebroek en Sint-Andries. En in de toekomst reist hij misschien nog veel verder. Hij denkt immers ook aan… Oostkamp en Zedelgem. Zal ‘De Mugge van Brugge’ in Brugge de ‘nieuwe’ Geert Hoste worden, die dit op nationaal vlak deed? “Helemaal niet!”, reageert Pieter en ook ‘De Mugge’ zelf knikte op dat moment van ‘neen’. “We vinden hier niet de nieuwe Geert Hoste uit. ‘De Mugge’ blijft zijn eigen stijl behouden én dit in het oer-Brugs dialect.”

Onze babbel met ‘De Mugge van Brugge’ gebeurde in de Brouwerij De Halve Maan in hartje Brugge. ‘Zijn Brugge’ van ‘De Mugge’ alias Kevin Rombaux.

Pieter: “Met Comedyshows.be zijn we een Brugs bedrijf, gelocaliseerd in Sint-Michiel. Vijftien jaar geleden zijn we ermee begonnen en zonder te overdrijven zijn we uitgegroeid tot de marktleider in België. We toeren met alle grote namen: van Alex Agnew tot Wouter Deprez, van Jacques Vermeire tot Urbanus en Philippe Geubels. We zijn ook de mensen achter Monopoly Brugge. We zijn nu vijf jaar verder en ik denk dat we iedere grote en middelgrote stad of gemeente in ons land al hebben voorzien van een Monopoly-spel. Brugge ligt ons echter nauw aan het hart. Wanneer we nieuwe dingen uitproberen, dan keren we terug naar onze basis. In Brugge willen we dus nieuwe zaken uitproberen. We zaten te denken: wat kunnen wij doen in Brugge met iets dat hier lokaal is verbonden? Die lokale verbondenheid met een lokaal publiek werkt altijd beter, dan wanneer we iets uitrollen over het hele land. We werkten al enkele keren samen met ‘De Mugge van Brugge’ en we bleven contact houden. Hij deed al enkele keren voor ons een voorprogramma en tien jaar geleden deed hij een workshop met Han Solo. We wilden eens iets speciaal doen met ‘De Mugge van Brugge’ en plots dachten we aan een eindejaarsconferencé maar enkel over Brugge. Dat kan je maar doen op één locatie in Brugge, maar ‘De Mugge van Brugge’ wil iets speciaals doen en daarom bracht hij al zijn valies mee, want hij zal een wereldtournee doen met haltes in Brugge-Centrum, Zeebrugge, Assebroek, Sint-Andries. Dit is een ambitieus project voor iets wat nieuw is, want er zijn veel tickets mee gemoeid. We zullen ook enkele try-outs doen, waaronder in de Brouwerij De Halve Maan. We gaan in première in Sint-Kruis. Daarna vertrekt hij op ‘wereldtournee’ door ‘Groot-Brugge.’ De inhoud van deze show wordt momenteel nog geschreven, want ’t jaar is nog niet voorbij. ‘De Mugge’ zit al in de zomer met het neerpennen van zijn show, terwijl we hier al in de herfst zitten. De show heet ‘Ejjet Gezien’, de rode draad doorheen deze show. Alles wordt in het Brugs dialect uitgesproken. ‘De Mugge van Brugge’ neemt ons dus mee in een jaaroverzicht dat heel herkenbaar is voor de Bruggelingen. De show duurt 2 x 45 minuten, met een pauze.”

Worden er enkel typisch Brugse onderwerpen besproken of komen er ook nationale onderwerpen aan bod?

Mugge van Brugge: “Het stadiondossier van Club Brugge is in feite een lokaal dossier, maar wel met een nationale weerklank. Er zitten dus onderwerpen tussen die de grenzen overschrijden. Ik breng vooral het nieuws wat in Brugge gaande was of wat er nog aankomt. Nog enkele voorbeelden? De pannen aan het Concertgebouw, de politici die in het nieuws kwamen…”.

Is het enkel humor dat je brengt of zing je ook een liedje, zoals Geert Hoste wel eens in zijn eindejaarsconference deed.

Mugge van Brugge: “Als je wilt dat ik zing, dan wil ik dat wel doen maar ik zou het zeker niet aanraden. Ik zou best eerst stemlessen volgen. Ik zal mij dus nog zeker niet wagen aan een liedje.”

‘De Mugge van Brugge’ (links) samen met Pieter De Wulf van Comedyshows.be tijdens de uiteenzetting. © PADI

Geert Hoste schonk aandacht aan de nationale politici, het koningshuis en bekende Vlamingen. Valt er genoeg te beleven in België om anderhalf uur te vullen in een show?

Mugge van Brugge: “Brugge is zeker interessant, anders maken we het interessant.”

Pieter: “Nationale zaken zijn dikwijls een ver-van-mijn-bed verhaal. We zitten aan 120.000 inwoners in Groot-Brugge, maar mensen uit Oostkamp en Zedelgem identificeren zich ook met Brugge. Die kennen ook het stadiondossier, die kennen de perikelen van Club én Cercle Brugge.. Die mensen komen ook wel eens winkelen in Brugge en zien dat die pannen van het Concertgebouw worden verwijderd. Het zullen allemaal onderwerpen zijn die ook een niet-Bruggeling of dus mensen die in de rand wonen ook kennen, omdat die items genoeg in de actualiteit kwamen. Het zal voor iedereen herkenbaar zijn en die herkenbaarheid is dus wel belangrijk. Het mag niet zijn dat je naar deze eindejaarsconference komt om de actualiteit bij te leren. Helemaal niet, het is om ermee te lachen met dingen die je las in de krant of zag in het straatbeeld. De onderwerpen worden gekozen dat je het gevoel hebt dat het echt iets is dat om de hoek is gebeurd.”

Je sprak over veel tickets. Over hoeveel tickets gaat dat dan?

Pieter: “Als we alle optredens samentellen, dan gaat dat over 1.800 tickets. Het is de eerste keer dat er zoiets over Brugge gebeurd. Zo’n aantal kaarten is toch al veel, want dat zijn evenveel zitjes als een Concertgebouw mét de Stadsschouwburg erbij. De kaarten zijn democratisch. Zo’n 20 euro voor een stevige show van zo’n twee keer 45 minuten. De try-outs zijn een stukje goedkoper.”

Mugge van Brugge: “Die try-outs zijn ook een stukje korter, zonder de maanden november en december erin verwerkt (lacht)”.

Is dat ook een show voor kinderen?

Pieter: “Er zullen thematieken inzitten die voor kinderen ook interessant zijn, zoals die story rond het voetbalstadion. Het is zoals een Kuifje-verhaal voor mensen van 7 tot 77 jaar, maar ook een 78-jarige is nog welkom. Het is leuk dat we alle Bruggelingen onder de kerktoren van de deelgemeenten kunnen verzamelen. We willen daar een jaarlijkse traditie van maken. Een eindejaarsperiode leent zich perfect daartoe. In de zomer is men bezig met festivals of trekt men op reis. In de winter zitten de mensen meer gezellig thuis. We proberen die mensen buiten te krijgen en in een warme zaal onder te brengen om even te lachen met alles wat er in het voorbije jaar in Brugge gebeurde. Dat kan over politiek gaan, maar we zijn niet-politiek gebonden. Alle kleuren worden erdoor gedraaid. Maar dat kan ook over iets totaal anders zijn wat gebeurde in het straatbeeld. We gaan er zeker niet zoals Geert Hoste een puur politieke show van maken.”

Mugge van Brugge: “Dat kan ook een stuk over mezelf gaan. Ik ben ook gewoon van een gewone mop te vertellen.”

Pieter: “Het wordt een overzicht van het jaar, maar op een volkse manier én in het Brugse dialect. We vinden hier niet de nieuwe Geert Hoste uit. ‘De Mugge’ blijft wel zijn stijl behouden en dat in het oer-Brugs dialect.”

Kevin Rombaux alias ‘De Mugge van Brugge’ © PADI

Is dat dit jaar een eerste experiment om te kijken of het lukt, waarna je dan dit volgend jaar in december opnieuw zal doen?

Pieter: “Inderdaad, we willen daar zeker een jaarlijkse traditie van maken. Dat is de bedoeling. Vandaar dat ‘De Mugge’ zich extreem zal inspannen om daar een extreme goede show van te maken. We gaan ook de figuren die in de show zitten uitnodigen naar de galashow in de Stadsschouwburg van Brugge, zoals vroeger Geert Hoste dat deed. Hij maakte de politieker belachelijk, maar hij nodigde wel diezelfde politieker uit naar zijn première. Misschien treden we in één van de volgende jaren wel eens op in het buitenland, namelijk in Oostkamp of Zedelgem. Dat is nu al een droom voor ‘De Mugge van Brugge’.

Welke figuren mogen er een uitnodiging verwachten?

Mugge van Brugge: “Dirk De fauw en Frank Demon zullen we naast elkaar zetten.”

Pieter: “Maar ook sportmensen kunnen aan bod komen. We willen zeker dit opentrekken naar het algemene nieuws.”

Mugge van Brugge: “Weet je, dat is een droom dat ik al altijd wilde doen en nu komt die droom dankzij Comedyshows.be uit.”

Pieter: “We gaan er ook een visuele show van maken. ‘De Mugge’ heeft al een kostuum aan, maar we willen hem daar niet naakt zetten. We gaan met een projectiescherm werken. We zullen dus het visuele erbij betrekken, zodat mensen die misschien toch iets over de actualiteit hebben gemist het direct begrijpen waarover de babbel gaat. En dit dankzij een foto die we dan kunnen tonen op het scherm. Met die projectie willen we een aantal zaken verduidelijken of misschien zelfs nog extra belachelijk maken. Geert Hoste deed dat dan weer niet. Er zit dus eigenlijk geen verband tussen wat ‘De Mugge van Brugge’ zal doen en wat Geert Hoste ooit bracht in de zalen. Weet je, een mugge kan eens links of rechts steken. Tijdens de show kan ‘De Mugge van Brugge’ ook wel eens luidop zoemen en steken naar bepaalde mensen toe in de zaal, maar dat gaat altijd weer voorbij. Een stek van ‘onze mugge’ is niet dodelijk.”

‘De Mugge van Brugge’gaat op ‘wereldreis’. © PADI

De Zeebruggenaren voelen zich geen Bruggelingen…

Mugge van Brugge: “Geen probleem, ik zal mijn taal een beetje aanpassen (lacht). Geen paniek, alles komt goed. Je moet daar niet mee inzitten.”

Pieter: “Als Comedyshows.be zijn dat voor ons ook praktisch allemaal nieuwe zalen. We stonden in het verleden wel al in de Stadsschouwburg, maar die andere zalen zijn voor ons nieuw. Voor ons is het wel leuk dat we dichtbij de mensen kunnen komen. We denken dat dit zal aanslaan en werken, omdat Comedyshows.be nu eens om de hoek komt piepen met een show die heel herkenbaar is. We hopen dat iedere Bruggeling zich welkom voelt. Het klopt dat het lang geleden is dat we nog eens optraden in de Stadsschouwburg. Wij zitten enkel nog in deze zaal als we een Bruggeling kunnen op het podium plaatsen, want de huurprijs is dan beperkt, anders is die zaal onbetaalbaar geworden. Op bepaalde locaties zal het wel even knutselen worden om op een deftige manier te werken met projectie. Niet iedere zaal is daarvoor geschikt en daarom vonden we ook geen geschikt onderkomen in Sint-Michiel zelf. Maar als iedereen van Sint-Michiels ons massaal mailt, dan willen we zaal Xaverianen er nog wel aan toevoegen.” (PADI)

Agenda: dinsdag 21 november: try-out in ’t Hof Van Beroep in Brugge – Dinsdag 28 november: try-out in Brouwerij De Halve Maan in Brugge – Dinsdag 12 december: try-out in JH Comma in Brugge – Vrijdag 15 december: Gemeenschapshuis in Sint-Kruis – Woensdag 20 december, Cultuurzaal Daverlo in Assebroek – Donderdag 21 december, De Dijk in Sint-Pieters – Vrijdag 22 december: Stadsschouwburg in Brugge – Vrijdag 12 januari: Magdalenazaal in Sint-Andries – Vrijdag 19 januari, CC Biekorf in Brugge – Zaterdag 20 januari, zaal Albatros in Zeebrugge. Info en tickets: www.comedyshows.be