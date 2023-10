De mening van enkele bekende Vlamingen over het nieuwe belevingsmoment ‘Tabula Spectacula’: “Zo komt een mens nog eens in een kerk!”

Wat vonden de aanwezige bekende Vlamingen van het project ‘Tabula Spectacula’? We vroegen het aan enkele aanwezigen.

Bert Kruismans: “Machtig totaal spektakel en zo komt een mens nog eens in de kerk.”

Zangeres Petra en vriendin Joke © gsm Christophe

Petra & collega Joke : “Het plaatje klopt : Top artiesten op dans- en zanggebied, zeer mooie en leuke setting, en zeer lekker eten. “

Joyce De Troch © gsm Christophe

Joyce De Troch : “Het was super. We waren zeer verrast en werden gesoigneerd op alle gebied, zowel culinair als entertaiment.”

Veronique De Kock © gsm Christophe

Veronique De Kock : “Dat was de max. De naam van het concept was wat mysterieus, maar ik ben enorm onder de indruk van het totale plaatje.”

Maarten Blommaert © gsm Christophe

Maarten Blommaert, schepen van ruimtelijke ordening in de stad Aalst : “Het is nu al zes maanden dat er evenementen doorgaan in de gewezen Heilig Hart Kerk. Deze avond was cultuur van de bovenste plank, een spectaculair evenement. Ik ben trots dat dit bij ons doorgaat hier in Aalst, maar dit top concept zou zeker aanslaan in alle Vlaamse grootsteden.”

Grace Khuabi © gsm Christophe

Grace Khuabi (winnares The Voice 2021): “Ik woon nu zelf zes maanden in Aalst en dit is een zeer leuke stad. Het was een fenomenaal spektakel. Ik ben omver geblazen. Het is een nieuwe wereld die voor mij is open gegaan.”

Aaron De Groeve © gsm Christophe

Aaron De Groeve: “Ik ben zeer verrast. Het is de eerste keer dat ik zo iets meemaak. Het was gewoonweg prachtig.”

Tomasz Radzinski © gsm Christophe

Tomasz Radzinski, gewezen voetballer van Anderlecht: “Spektakel van de bovenste plank. Ik zou zeggen: iedereen moet dit gezien hebben. Wat een topavond was dat!”

Gregory Langen © gsm Christophe

Gregory Langen (deelnemer aan de show) en afkomstig uit Gullegem: “Het is helemaal iets anders, maar volledig mijn ding. Na het dessert was het voor mij zeer pittig. Dat waren immers vijf verschillende showtjes. We moesten ons dus vlug verkleden en terug op het podium, maar dit doe ik graag. Wat ik van de locatie en het concept vind? Deze locatie is WAUW en het totaalplaatje klopt. Het is een topevenement. Ik ben dankbaar dat ik er mijn steentje mag aan bijdragen.”

Onder de aanwezigen bemerkten we ook Jef Vermassen, Jens Van Goethem, Margaux Deckers, Megane Moerenhout… (PADI & Christophe)

Info en tickets: www.tabulaspectacula.be