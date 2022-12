De Magie van het Kerstseizoen is terug in Disneyland Paris, maar je kan nu ook met het hele gezin Monopoly spelen

Met de terugkeer van iconisch entertainment, een verbluffende droneshow, heerlijke eetopties met de Chalets Gourmands… wordt het kerstseizoen – tot en met 8 januari 2023 – nog unieker en magische voor bezoekers van alle leeftijden als onderdeel van de 30ste verjaardag van Disneyland Paris. Ben je op zoek naar een uniek cadeau? Koop dan het exclusieve Monopoly-bordspel aan!

Dit jaar is de magie van Kerstmis nog sterker als onderdeel van de 30ste verjaardag om bezoekers van alle leeftijden te verbazen. Of ze nu komen voor magische momenten met de familie, een onvergetelijk uitje met vrienden of zelfs een romantisch weekend: Disneyland Paris is én blijft de ultieme bestemming om de feestdagen te beleven. Zodra de bezoekers het Disneyland Park binnenkomen worden ze op Town Square verwelkomd door een gigantische kerstboom van 24 meter hoog. Met kerstliedjes, slingers en sneeuwvlokjes die in de lucht dwarrelen in Main Street U.S.A. volledig gehuld in een betoverende sfeer. Bij het vallen van de avond is er nog meer magie in het Disneyland Park.

Dit jaar als onderdeel van de 30ste verjaardag kunnen bezoekers – naast de Disney D-Light droneshow die werd ontworpen voor de 30ste verjaardag – genieten van de terugkeer van ‘Disney Dreams of Christmas’. Dit beroemde nachtelijke spektakel – dat al een generatie bezoekers heeft betoverd – is mooier dan ooit terug als onderdeel van de 30ste verjaardag. Deze magische show combineert vuurwerk, dansende fonteinen en kerstliedjes, samen met projecties van scènes die de bezoekers onderdompelen in de werelden van Disney Classics, zoals Frozen en Pixar-films en Toy Story. De show is voor dit speciale jaar nog subliemer, want er is een vleugje innovatie aan toegevoegd. De daken van het Kasteel van Doornroosje zijn nog magischer, dankzij een gloednieuwe duurzame LED-technologie die nog nooit eerder werd vertoond in een Disney Park, gesynchroniseerd met de show. De langverwachte Micky’s Dazzling Christmas Parade is ook terug. Voor het eerst verschenen in 2021 gaat deze parade de bezoekers een unieke ervaring bezorgen. Hij bestaat namelijk uit vijf kleurrijke praalwagens, die de magie van de winter uitstralen. Deze praalwagens zijn gesynchroniseerd met muziek en bevatten Mickey en zijn vrienden, samen met Disney Prinsessen en de kerstman. In totaal nemen bijna 100 artiesten – waaronder ook Disney figuren, deel aan deze parade, die meerdere keren per dag plaats vindt voor het grootste plezier van de bezoekers. De kostuums van de performers – die speciaal voor de gelegenheid zijn ontworpen – versterken de sfeer op MainStreet U.S.A.

Mickey’s Dazzling Christmas Parade: elke wagen is meer dan 6 meter hoog en weegt tussen de 12 en 15 ton. De performers die deelnemen aan de parade hebben in totaal meer dan 5.500 uur gerepeteerd. Er zijn 380 kostuums, 3.000 kledingstukken, 700 paar schoenen en 90 haaraccessoires voor deze parade ontworpen. Ongeveer 8 km stof is speciaal voor dit project, waaraan 200 mensen twee jaar lang hebben gewerkt, gebruikt, geborduurd en versierd.

Kerstversiering in Disneyland Paris in een notendop: 15.000 kerstornamenten, 78 kerstbomen. Een majestueuze kerstboom van 24 meter hoog (en een gewicht van 25 ton), versierd met meer dan 1.000 ornamenten Meer dan 37.000 bloemen geplant in 4 dagen door Disneyland Paris tuinbouwteams

Fun fact: 100% van de lichten die gebruikt worden in het resort voor het kerstseizoen in Disneyland Paris zijn LED lichten, dat wil zeggen dat de hoeveelheid verbruikte energie per show, equivalent is aan de hoeveelheid energie die een koelkast drie uur lang gebruikt. Net als de verlichting van het Kasteel van Doornroosje, zullen de nieuwe videoprojectoren die zijn geïnstalleerd voor onze nachtelijke Disney Illuminations slechts een derde van de hoeveelheid energie gebruiken die nodig was om de vorige apparaten te laten werken, terwijl ze een gloednieuwe ervaring bieden.

Iconische Disney Figuren zijn uitgedost om in hun mooiste feestelijke kleding te poseren voor onvergetelijke foto’s en hartverwarmende momenten door te brengen met bezoekers. Ho ho ho… de Kerstman heeft zich ook aangesloten bij het feest voordat hij vertrekt in zijn slee voor zijn grote jaarlijkse reis rond de wereld!

De Magie van Kerstmis breidt ook uit naar andere locaties, zoals elk Disney Hotel dat versierd is met kerstversieringen. En dit jaar ontwierp Marvel artiest Skottie Young een openluchtkunstwerk speciaal voor Disney Hotel New York – The Art of Marvel. De kunstenaar heeft een 1,4 meter hoge kerstbal gemaakt met een grappige tekening van Baby Groot. Deze kerstbal zal dit kerstseizoen bij de ingang van het hotel te zien zijn. Mickey, Minnie, Donald, Daisy en Goofy vieren meerdere keren per dag de magie van kerstliederen op het Videopolis podium met de muzikale show “Let’s Sing

Christmas!”. Dit jaar heeft Minnie ook een speciale verrassing in petto voor Mickey en de bezoekers, want tijdens de show brengt ze het gekend lied “All I want for Christmas is… Mickey”. Bezoekers krijgen ook de mogelijkheid om de Magie van Kerstmis te ervaren door middel van Disneyland Paris’ opties voor eten en drinken. Ze kunnen genieten van een breed assortiment aan feestelijke gerechten en desserts, zoals:

Chocolade Kerststronk, Santa’s Mocktail, Notenkraker Pastinaaksoep, Le Régal des Sommets (Tartiflette), Mickey’s Kerstwafel, Peperkoek bomen.

Dit seizoen is L’Hiver Gourmand ook terug in het Walt Disney Studios Park. Deze authentieke wintermarkt bestaat uit stijlvolle chalets die peperkoek, pannekoeken, warme chocolademelk en andere heerlijke lekkernijen aanbieden. Vier nieuwe chalets zijn toegevoegd. Drie van hen zijn voor het eerst geïnstalleerd in het Disneyland Park!

En ook dat nog: wat is een betere plek dan Disneyland Paris om uw feestdagen, decor, kerstcadeaus en outfits te plannen? Een breed assortiment aan producten is beschikbaar in de vele winkels van de Parken en Disney Village, in het bijzonder in de magische Boutique du Château, die uitsluitend gewijd is aan kerstversiering.

Vier oudejaarsavond en maak onvergetelijke herinneringen tijdens het geweldige en onvergetelijk feest van Disneyland Paris, dat zal plaatsvinden in het hart van het Disneyland Park op 31 december 2022. Het programma omvat vuurwerk, toegang tot sensationele attracties, exclusieve shows en vele andere 30e verjaardagsthema’s… Van 20:30 tot 2 uur ‘s nachts zal de New Year’s Eve Party het mogelijk maken om 2022 op de best mogelijke manier af te sluiten in Disneyland Paris.

Het kerstseizoen is één van de meest verwachte periodes de bezoekers, maar elk seizoen is er een om te denken aan duurzaamheid. In lijn met de aanbevelingen van de Franse overheid omtrent energie, en met zijn engagement om zijn impact op het milieu te verminderen, voert Disneyland Paris geleidelijk een reeks maatregelen uit die zijn energieverbruik trachten te verminderen, zoals het aanpassen van de verwarming van de verschillende binnenruimtes tot 19 graden Celsius of het uitschakelen van de verlichting van de Parken tijdens de sluitingsuren. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de reeds lang bestaande initiatieven om het energieverbruik te beperken en hernieuwbare energie te gebruiken, wat bijvoorbeeld resulteert in het uitgebreide gebruik van LED-verlichting in het hele resort – 75% van onze hotelfaciliteiten en 70% van de attracties zijn uitgerust met LED-verlichting in de zones die aan de bezoekers gericht zijn en 100% van de verlichting die tijdens het kerstseizoen in Disneyland Paris in het hele resort wordt gebruikt, is LED-licht – samen met de bouw van een van de grootste zonnepanelen overkappingen in Europa, het gebruik van geothermische energie en de isolatie van gebouwen bij renovatie of nieuwbouw. Het informeren en bewustmaken van onze 16.000 Cast Members is ook een belangrijke pijler van onze aanpak.

Disneyland Paris magie onder de kerstboom!

Wat dacht u van de 30e verjaardag van Disneyland Paris of een onvergetelijke ontmoeting met de Marvel Avengers Campus Super Helden voor Kerstmis? En als u een spel nodig heeft om onder de kerstboom te leggen, zal de limited edition “Disneyland Paris 30th Anniversary” uitgave van ‘s werelds meest populaire bordspel Monopoly zeker het beste cadeau zijn voor uw familie en vrienden. Parktickets, vakantiepakketten of familiespellen, er zijn vele mogelijkheden om de droomervaring van Disneyland Paris te delen met uw geliefden!

DISNEYLAND PARIS 30E VERJAARDAG – POP-UP EDITIE MONOPOLY SPEL

Een primeur voor Disneyland Paris. Een geweldige combinatie tussen het themapark en ‘s werelds populairste bordspel, om samen plezier aan te beleven. Deze 30e jubileum limited edition, bedacht en ontwikkeld door Disneyland Paris teams bevat spannende nieuwe eigendommen. Het bord vertegenwoordigt enkele van de meest geliefde plaatsen en attracties van Disneyland Paris, en het spel bevat speciale Disney stukken. (PADI & Disney)

