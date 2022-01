De lijfspreuk van John Terra: “We stoppen niet omdat we ouder worden, we worden ouder omdat we stoppen”

John Terra – jawel, dé man van ‘De dag dat het zonlicht niet meer scheen’ en ‘Is er een ander tussen jou en mij’ maar ook de componist van heel wat bekende songs – staat al 53 jaar op de bühne. Eind deze maand brengt John (70) het nummer ‘Diep in mij’ uit in duet met Lissa Lewis. Deze song werd oorspronkelijk gezongen door wijlen Yasmine, maar ook dat sterk liedje is qua muziek van John Terra en de tekst is van Daniël Ditmar.

John denkt nog niet aan stoppen, alhoewel hij in zijn loopbaan toch 18 jaar niet meer van hot naar her reed om op te treden. “Ik zing nog altijd. Ik heb voor mijn eigen een lijfspreuk: We stoppen niet omdat we ouder worden, we worden ouder omdat we stoppen. Zolang ik graag zing blijf ik optreden, en ik doe het nog altijd heel graag. Ik voel geen sleet op mijn stem. Wat ook belangrijk is als ik optreed: ik zie in de zaal, kijk in de ogen van de mensen en bemerk dat ze genieten. Voor mezelf is zingen een vitamine, die mijn geest jong houdt. Het is een beroep waarin je voortdurend wordt uitgedaagd om jong te blijven, om jong te denken. Met ouder worden helpen alle kleine beetjes. Bij mij is zingen geen klein beetje, maar een fulltime job die ik altijd graag deed en het is altijd zo geweest. Ik deed en doe het nog altijd met heel veel liefde. Liefde naar de muziek toe en naar de mensen waarvoor ik zing.”

Toen John begon met zingen en nu, is er veel verschil?

John: “Je kan de huidige situatie niet meer vergelijken met mijn beginperiode. Wat er vooral veranderde is de versnippering van de media, waardoor er voor een jonge artiest in de Vlaamse muziek veel minder plaats is gekomen. De weg is smaller geworden. We hebben nu heel weinig kanalen om muziek bij de mensen te brengen. Bracht ik vroeger een nieuwe single uit, dan wist heel Vlaanderen dat in veertien dagen tijd. Waarom? Omdat we toen alleen de VRT hadden met zijn vijf zuilen. Draaiden Limburg of Brabant het niet, dan gingen we met ons liedje naar Antwerpen, West- of Oost-Vlaanderen. Je had altijd de mogelijkheid om toch je liedje op de radio te laten horen. Dat waren veel mogelijkheden door slechts één zender, waardoor de aandacht geconcentreerd wordt. Nu heb je commerciële tv’s of radio’s, die maar weinig Vlaamse muziek brengen. Het is nu enkel nog Radio 2 of MENT TV die denken aan Vlaamse muziek. Het is dus spijtig voor veel jonge talenten dat er maar zo weinig mogelijkheden meer bestaan die Vlaamse muziek promoten.”

De nieuwe generatie krijgt dus nog maar weinig kansen?

John: “Absoluut. Ik vind het heel spijtig voor jonge mensen dat ze nu niet meer aan een platform geraken om hun Vlaamse muziek te promoten.”

Lissa Lewis en John Terra zingen samen ‘Diep in mij’. © PADI/Daniël

Je haalde aan dat je 53 jaar op de bühne staat. Tevreden over je carrière of denk je innerlijk: ik kon er nog méér hebben uitgehaald?

John: “Ik kon er zeker méér hebben uitgehaald, maar op een bepaald moment heb ik beslist om mijn zangcarrière heel low profile te zetten en achter de schermen te gaan werken. Ik begon te schrijven voor andere mensen, producer te worden voor andere mensen. Dat duurde 18 jaar. Wanneer je zolang niet meer zingt en je kwam tien jaar geleden dan terug, dan was dat een moeilijke zaak. Voor mezelf was die nieuwe start niet meer gemakkelijk. In de jaren negentig was immers ‘Tien-om-te-Zien’ ontstaan. Ik was echter een generatie die was gemaakt door de VRT, terwijl een Luc Steeno of Willy Sommers artiesten zijn die werden gemaakt door de VTM. Wie toen in dat straatje zat, had het moeilijker om op VTM te komen.”

Hoop je zelf nog van een sterke hit te scoren? Of begin je niet meer met die ingesteldheid aan een nieuw nummer?

John: “Ik zit zo niet in elkaar. Als ik iets doe, wil ik het heel goed doen. Als je niet uitgaat dat één van je liedjes een hit kan worden, dan moet je het niet meer doen, dan moet je niet meer in dit vak blijven zitten. Als je dus iets doet in ‘t leven, dan moet je er volop voor gaan. Dat wil ik blijven doen. Met de leeftijd die ik heb, zal ik een ander publiek aanspreken. Het voordeel is dat ik thema’s en onderwerpen kan zingen, die jonge mensen niet kunnen brengen. Waarschijnlijk ligt er daar toch nog een grote rijkdom voor mezelf om te ontginnen.” (PADI)