De Kippe-Matinee lokt bomvolle zaal in Merkem

De maandelijkse matinee in De Kippe in Merkem was er een van de bovenste plank.

Voor de show begon was er eerst opname met publiek van de clip van Dave. Dan mocht Shancy voor het eerst haar opwachting maken in De Kippe. Ze deed dat met veel bravoure en had dan ook veel bijval. Voor de pauze kwam dan ook nog Paul Bruna op. Zoals gewoonlijk was ook hij zeer goed. Tijdens zijn optreden feliciteerde hij nog zijn ouders die dag op dag 66 jaar waren gehuwd. Na de pauze mocht Dave – die nu zingt als Dave Calbo – twee liedjes brengen. Daarna was Guy Neve op de afspraak. De Limburger maakte alweer een grote indruk met zijn formidabele stem. (PADI – foto’s Daniël)