‘De Kerstshow’ met Udo en Belle Perez op dinsdag 27 december in Kursaal Oostende

Voormalig ‘X-Factor’-winnaar Udo moet het dezer dagen in het huishouden stellen zonder vrouwlief Leen Dendievel. De uit Kooigem afkomstige actrice staat immers quasi elke dag op de planken van de Rode Zaal van het Antwerps Fakkeltheater met ‘Ne Geestige Kerst’ van de Sven De Ridder Company en dus kan ook Udo zelf nog wat coronaschade inhalen. Zo staat hij op dinsdag 27 december eindelijk op de planken van Kursaal Oostende met ‘De Kerstshow’, in het gezelschap van onder meer Belle Perez en het jeugdkoor Scaletta.

Eigenlijk stonden de voorstellingen van ‘De Kerstshow’ in Kursaal Oostende al gepland voor vrijdag 18 december 2021, maar het alom gekende coronabeestje stak daar zoals u weet helaas een stokje voor. Nu de situatie daarrond gelukkig fel verbeterd is, lijkt niets het concert van dinsdag 27 december nog in de weg te kunnen staan. Dan zakken Belle Perez en Udo, samen met Marijn Devalck, Els De Schepper en het jeugdkoor Scaletta eindelijk af naar Oostende. “We stonden vorige week al met onze kerstshow in Aarschot en zakken de komende twee weken nog af naar Antwerpen en Oostende”, vertelt Udo in een gesprek met onze redactie. “Het zijn in totaal nog een handvol concerten die zijn overgebleven van in de coronaperiode, maar die we nu eindelijk mogen spelen. Daar ben ik echt wel blij om, want het is echt een heel mooie show op een podium dat prachtig in kerstsfeer is gehuld. Belle Perez en ik zijn er te gast bij Scaletta, dat is het jeugdkoor van Scala. Samen met hen zingen we dan twee uur lang heel wat kerstnummers, terwijl Marijn Devalck en Els De Schepper voor de humoristische noot zullen zorgen. Ik denk wel dat ik mag zeggen dat we met zijn allen een goed team vormen.”

Udo (links) op één première. © PADI/Tom

Via de website van het jeugdkoor Scaletta, kwamen we te weten dat de groep een dynamische en energieke live act brengt die jong en oud aanspreekt. De liedjes worden steeds in het Nederlands gezongen en gaan over onderwerpen die de jongeren van vandaag aanspreken: vakantie, familie, verliefdheid en Tiktok. Onder andere Udo schreef speciaal voor hen enkele nummers. Voor de volledigheid, liet Udo ons ook nog weten dat ze op dinsdag 27 december twee voorstellingen spelen in Kursaal Oostende, maar enkel de voorstelling van 20 uur is toegankelijk voor het publiek. Na afloop van dit concert moeten de West-Vlaamse fans van Udo niet zo gek lang meer wachten om hun idool terug te zien. Op zaterdag 18 maart 2023 staat hij immers in Concertgebouw Brugge op het verjaardagsconcert van muziekproducer Patrick Hamilton, waar op dat moment ook provinciegenoot Ingeborg Sergeant op het podium zal staan. (PADI & Tom)

Tickets voor ‘De Kerstshow’ in Kursaal Oostende kosten tussen de 39,50 en 57 euro en zijn verkrijgbaar via www.kursaaloostende.be.