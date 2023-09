De in Ieper geboren Charlot Claerhout was één van de 650 vrouwen die straalde op het make-upfestival ‘KabukiFest’

Ruim 650 vrouwen trotseerden afgelopen zaterdag een uitzonderlijke hittegolf in september voor de eerste editie van het make-upfestival ‘KabukiFest’ dat plaatsvond in Ipanema Hasselt. Beautyonderneemster Caroline Rigo (Rigorgeous), bekend van o.a. de minerale make-up merken Cent Pur Cent en i.am.klean en het beautyconcept Café Beauté Knokke luisterde aandachtig naar de meer dan 14.000 vrouwen in de Facebook-community die al lang luidop droomden van hun eigen make-upfestival. Vanuit alle uithoeken van Vlaanderen kwamen ze afgezakt naar Hasselt, waar iedereen genoot van een stralende festivaldag gevuld met make-up, lekkere hapjes en drankjes en heel veel warme gesprekken. Niet alleen Bekend Vlaanderen was op de afspraak, met o.a. Amaryllis Temmerman, Anke Buckinx, Micha Marah, Eveline Hoste, ook de uit Ieper afkomstige Charlot Claerhout was één van de gelukkigen die een ticket kon bemachtigen.

Buiten een paar enkelingen waren het vooral vrouwen met hun vriendinnen, familie, dochters of mama’s die zaterdag vlotjes de weg vonden naar het ‘KabukiFest’. “We zijn vroeg vertrokken”, zegt de in Ieper geboren Charlot Claerhout die ondertussen in Aalter woont. “Vanaf het prille begin zit ik al in de community, waar ik mijn twee vriendinnen heb leren kennen die mij hier vandaag vergezellen. Tips uitwisselen, nieuwe mensen leren kennen en elkaar steunen en oppeppen gebeurt niet alleen via de sociale media, maar ook in ’t echt. Het ‘KabukiFest’ heeft meer dan mijn verwachtingen overtroffen. Ze mogen dat elk jaar organiseren en met de warmte hebben we goed gesmeerd en gehydrateerd (lacht).”

Net als radiopresentatrice Anke Buckinx, die met haar dochtertje Lou op stap was, genoten Eveline Hoste, Amaryllis Temmerman én Micha Marah voluit van een stralende zaterdag. “Ik ben een vurige fan en volger van Caroline Rigo. De manier hoe zij onderneemt, innoveert en nieuwe zaken zoals een make-upfestival introduceert, vind ik bewonderenswaardig. Niet alleen de producten, maar het samenbrengen van mensen die hun ervaringen delen is uniek en gaat nog veel verder dan de potjes, crèmes en tubes”, zegt Micha Marah. (PADI)