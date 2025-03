De hoofdcast van ‘Aspe – Moord in de nachtclub’ werd bekend gemaakt in Nightclub The Chalet in Waasmunster, mét castingoproep voor diverse bijrollen en figuranten

Backstage Producties onthulde vandaag de cast van de langverwachte voorstelling ‘Aspe – Moord in de nachtclub’. De exclusieve perspresentatie vond plaats in de sfeervolle en cameragenieke setting van Nightclub The Chalet in Waasmunster, waar de cast voor de eerste keer bijeenkwam. Na de perspresentatie stond nog de opname van een trailer op het programma voor de volledige cast.

Frans Maas (commissaris Van Nuffel), Debbie Crommelinck (Nathalie), David Cantens (slachtoffer Hugo Versluys), Ludo Hoogmartens (Walter Versluys) en Mathias Vergels (Freddy Dewitte) zijn de nieuwe namen die bekend gemaakt werden. Eerder was het al groot nieuws: na tien jaar staan twee van de grootste sterren uit de Vlaamse showbizz – Niels Destadsbader en Herbert Flack – opnieuw samen op het podium. In dit interactieve theaterstuk, dat het publiek meeneemt op een bloedstollende reis vol mysterie, gaan zij opnieuw aan de slag als het iconische duo Inspecteur Pieter Van In en Inspecteur De Swaef . Het script van Peter Römer & Frank Van Laecke en de regie van Manu Jacobs zorgen ervoor dat deze voorstelling niet alleen spannend is, maar ook vol onverwachte plotwendingen zit. Met deze mooie namen wordt deze moordzaak een absolute must-see. Bovendien maakte Backstage Producties van de gelegenheid gebruik om een castingoproep te doen.

De cast. © PADI/Patje

Over ‘Aspe – Moord in de nachtclub’

Na het overdonderende succes van ‘Aspe – Moord in de Studio’ wordt inspecteur Pieter Van In opnieuw geconfronteerd met een bloedstollende zaak in ‘Aspe – Moord in de nachtclub’. Een meeslepend verhaal en tal van onverwachte plotwendingen beloven een avond vol spanning en sensatie die je nog lang zal bijblijven. Een nieuwe zaak die zich afspeelt in het excentrieke nachtleven. Hierbij is het publiek niet alleen getuige van een moord, maar ook een belangrijke pion in een dodelijk spel waarin niemand te vertrouwen is. Ga samen met Herbert Flack & Niels Destadsbader op onderzoek en bereid je voor om ondergedompeld te worden in een wereld waar niets is wat het lijkt en waar elke beslissing een kwestie van leven en dood kan zijn. Durf jij de uitdaging aan?

Tien jaar geleden speelde Niels ook al mee in Aspe. © PADI/Patje

Backstage Producties is op zoek naar acteurs en figuranten voor verschillende rollen. Hieronder de oproepen voor enkele bijzondere rollen:

Paaldanseres/Actrice

Voor ‘Aspe – Moord in de nachtclub’ zoekt Backstage Producties een ervaren (paal)danseres die geen probleem heeft met functioneel naakt. We zoeken hiervoor een vrouw of transvrouw tussen de 20 en 30 jaar oud die tevens ervaring heeft met (liefst professioneel) acteerwerk. Het betreft een Engelstalige rol in deze interactieve voorstelling, die geheel kleurenblind gecast wordt. We zoeken iemand die kan paaldansen op hoog-professioneel niveau voor deze rol. Voldoende beschikbaarheid vereist tussen 14 april en 10 mei (maandag t/m zaterdag). Montageweek (12 mei t/m 18 mei) volledige beschikbaarheid overdag en ’s avonds vereist. De voorstellingen lopen van vrijdag 16 mei t/m zondag 15 juni.

Paaldanseres/Edelfigurant

Voor ‘Aspe – Moord in de nachtclub’ zoekt Backstage Producties een ervaren (paal)danseres die geen probleem heeft met functioneel naakt. We zoeken hiervoor een vrouw of transvrouw tussen de 20 en 30 jaar oud, die liefst al enige acteerervaring heeft. Deze casting gebeurt geheel kleurenblind. We zoeken iemand die kan paaldansen op hoog-professioneel niveau voor deze rol. Voldoende beschikbaarheid vereist tussen 14 april en 10 mei (maandag t/m zaterdag). Montageweek (12 mei t/m 18 mei) volledige beschikbaarheid overdag en ’s avonds vereist. De voorstellingen lopen van vrijdag 16 mei t/m zondag 15 juni).

Figuranten/Modellen

Voor ‘Aspe – Moord in de nachtclub – zoekt Backstage Producties verschillende figuranten/modellen die graag meespelen in een interactieve voorstelling in Play Zuid (Antwerpen). We zoeken verschillende M-, V- en X-figuranten van alle kleur en nationaliteiten tussen de 21 en 50 jaar. Deze casting gebeurt geheel kleurenblind. Verder zoeken we graag mensen met speciale talenten die gelinkt kunnen worden aan exclusieve event-animatie (goochelen, jongleren, slangen-act, buikdansen, vuurspuwen, zangers, dansers, burlesque,…). Mensen met veel tatoeages en piercings zijn evenzeer welkom in deze casting, alsook mensen die ervaring hebben met expliciet modellen-/figuratiewerk. De figuranten in deze voorstelling zullen zowel voor de voorstelling als tijdens de pauze in interactie gaan met het publiek, alsook tijdens de voorstelling op podium moeten figureren in verscheidene rollen. Voldoende beschikbaarheid vereist tussen 14 april en 10 mei (maandag t/m zaterdag). Montageweek (12 mei t/m 18 mei) volledige beschikbaarheid overdag en ’s avonds vereist. De voorstellingen lopen van vrijdag 16 mei t/m zondag 15 juni. (PADI)

Voor meer informatie over de voorstelling en de castingoproepen bezoek de website: www.backstage-producties.be. ‘Aspe – Moord in de nachtclub’ is vanaf 16 mei 2025 te bewonderen in Play Zuid te Antwerpen. Tickets en info: www.backstage-producties.be.