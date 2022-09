De cast van ‘Josephine B. – Een leven in revue’ brengt met deze voorstelling een ware ode aan icoon Josephine Baker, én komt ook één keer naar Brugge

Op donderdag 8 september verliet de cast van Josephine B. – een leven in revue de repetitieruimte om de aanwezige pers in het Theatercafé van het Fakkeltheater te laten genieten van een showcase van de voorstelling, dit in ware “roaring twenties” stijl. “Het is hard werken,” vertelt regisseur Martin Michel, “maar we zitten op schema en het wordt een prachtige voorstelling. Volgende week trekken we zelfs de studio in om een cd op te nemen.” Deze voorstelling gaat ook op tournee doorheen Vlaanderen. Ze komen op zondagnamiddag 13 november één keer naar het Concertgebouw in Brugge. Een aanrader!

Producent Sam Verhoeven voegt daar aan toe: “Deze voorstelling is niet zomaar een weerslag van één van de bekendste artiestes die wereldwijd beroemd werd met haar act in het bananenrokje, deze voorstelling is een ode aan het “icoon” Josephine Baker. Zij was verzetsheldin, een indrukwekkende mensenrechtenactiviste die schouder aan schouder stond met de legendarische Martin Luther King én bovendien was ze ook nog eens een zorgzame moeder voor haar “rainbow tribe”. Meer dan terecht kreeg ze vorig jaar nog de grootste eer toegewezen in het Parijse Panthéon voor haar verdiensten.”

Artieste Sandrine, die de hoofdrol op zich neemt, bracht samen met de cast enkele nummers uit de voorstelling, Leef het leven (nieuwe song door voltallige cast), gevolgd door Josephine (door Juan Gerlo) en de vernieuwde song Nooit met jou te zijn (duet door Sandrine & Matthew Michel). De voltallige cast sloot af met een classic van La Baker zelf, J’ai deux amours. Er zijn nog tickets beschikbaar voor deze allerlaatste creatie van producent Judas TheaterProducties.

Dit is dé cast die op het podium zal staan. © PADI/Daniël

‘Josephine B. – Een leven in revue’ gaat van start op 1 oktober 2022 in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. De cast: Sandrine Van Handenhove (Josephine Baker), Kobe Van Herwegen (Jo Bouillon), Matthew Michel (Pepito Albatino), Juan Gerlo (Paul Collin), Aaron De Veene (Jacques Abtey), Victor Marinus (Walter Winchell), Leo-Alexander Hewitt (Martin Luther King), Ian Schelfaut (ensemble), Victor Lammertijn (ensemble).

De hoofdrollen. © PADI/Daniël

De try-outs hebben plaats op 1, 4 en 5 oktober om 20 uur, op 2 oktober om 15 uur. De première is op 6 oktober om 20 uur. Voorstellingen op 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 oktober en 3, 4, 5 november om 20 uur – 9, 16, 23, 30 oktober en 6 november om 15 uur – schoolvoorstellingen op 20 en 21 oktober én 6 november om 15 uur. Tickets: 25 euro (try-outs), parterre (34), balkon (29), VIP-tickets (44 euro, drankje en hapje tijdens de pauze, beste plaatsen in de zaal). Tussen 7 november en 8 december trekt ‘Josephine B.’ langs Culturele Centra in Vlaanderen, waaronder Lede, Beringen, Brugge (zondag 13 november om 15 uur/www.ccbrugge.be), Heist-op-den-Berg, Aalst, Lommel en Lanaken. (PADI)

Info en boekingen: info@garifuna.be – Reservatie en tickets: 070 24 60 36. www.judas.be