Davy Gilles strikte een bekende radio-dj voor zijn nieuwe videoclip én pakt ook uit – samen met Sasha – met kerstconcert in Lichtervelde

Naast zijn muzikale activiteiten bij De Romeo’s én met zijn vrouw Sasha bestaat er ook nog een solocarrière van Davy Gilles. Op het einde van de coronaperiode scoorde hij al een dikke hit met zijn meeslepende popsingle ‘Door al m’n tranen heen’. Davy is een succesvolle ambassadeur van het moderne levenslied, een muziekgenre dat hem nauw aan het hart ligt. Met ‘Jij bent m’n leven’ verschijnt een nieuw pareltje op zijn eigen platenlabel. Samen met producer Edwin De Groot, zijn muzikanten én een blazerssectie lanceert Davy een frisse Nederlandstalige popsong die je meteen kan toevoegen aan je favoriete muzieklijstje. De videoclip is bijzonder, want hiervoor strikte hij twee bekende gezichten, waaronder een populaire radio-dj als adembenemende saxofoniste.

Niet alleen de Vlaamse klassiekers, maar ook het hedendaagse levenslied kent de populaire, sympathieke Davy Gilles als geen ander. “Ik ben een volksmens die graag zingt in het Nederlands, mijn moedertaal. Voor mij is dat de makkelijkste manier om mijn emoties uit te drukken. Met ‘Door al m’n tranen heen’, mijn vorige solo-single, is dat heel goed gelukt. Dat nummer zing ik altijd bij mijn optredens. De nieuwe single ‘Jij bent m’n leven’ heb ik opnieuw samen met Cliff Vrancken geschreven, maar in de studio heeft Edwin De Groot deze keer echt alle registers opengetrokken. We hebben blazers aan de live muzikanten toegevoegd, daardoor klinkt de song meer dan ooit modern, eigentijds en past hij helemaal in het genre van het vernieuwde levenslied. De saxofoon die je in het nummer hoort maakt het helemaal af. Zo blij mee!”, zegt Davy Gilles.

Sinds hij zijn eigen platenbaas is, denkt Davy bewust na over de muziek die hij uitbrengt. “Solo wil ik alleen nog maar dingen uitbrengen die mensen raken. Liedjes die blijven hangen, omdat ze emoties oproepen. ‘Jij bent m’n leven’ is een positief, uptempo nummer dat over de liefde gaat. Een universeel liefdesnummer, want ik weet zeker dat heel veel mensen zich in de tekst gaan herkennen. Ik voel me goed, ben gezond en ook al ga ik richting 50, ik ben nog altijd graag mee met wat er leeft onder de mensen. Daar vind ik telkens weer nieuwe energie en inspiratie voor mijn muziek.”

Samen met de release van zijn nieuwe single ‘Jij bent m’n leven’ verschijnt er ook een opmerkelijke videoclip. “Ik kan je verklappen dat ik erg blij ben dat ik voor mijn video radio-dj en tv-presentatrice Anke Goergen én tv-presentator Maarten Cox kon strikken. In de clip spelen zij het verliefde stel. Anke en Maarten zijn twee lieve mensen die perfect passen in het plaatje en die door hun medewerking het verhaal naar een hoger niveau tillen. Ja, de puzzel is compleet. Ik hoop dat alle (radio)dj’s en alle mensen die houden van dit genre ‘Jij bent m’n leven’ steunen. Ik weet zeker dat dit een nummer is dat bij velen een mooie glimlach op hun gezicht gaat toveren. Een oorwurm? Ja, dat ook!”

En er is nog nieuws: op zaterdag 9 december ben je vanaf 20 uur welkom op ‘Sasha & Davy’s Christmas Show’ in Cultuurhuis De Keizer, Neerstraat 11 in Lichtervelde. Het echtpaar nodigt ook special guests uit, namelijk hun vrienden Gunther Levi en Chris Van Tongelen. (PADI)

De nieuwe single ‘Jij bent m’n leven’ van Davy Gilles verscheen op zijn eigen VRANCKEN-label en is digitaal beschikbaar. Voor de kerstshow: één ticket kost 30 euro. Reservatie via 0477 89 15 74 of rik.blouwe@telenet.be