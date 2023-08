Davy Gilles eert op woensdag 16 augustus Elvis Presley

Op woensdag,16 augustus is het precies 46 jaar geleden dat Elvis Presley in zijn thuishaven Memphis overleed. Op die verjaardag pakt ‘Romeo’ Davy Gilles uit met een eigen gemaakte documentaire, die hij inblikte toen hij enkele jaren geleden, met zijn vader, in de voetsporen van de legendarische zanger trad.

“We hebben in Tupelo zijn geboortehuisje bezocht, en ook andere plaatsen die met zijn kindertijd te maken hadden”, zegt Davy. “En in Memphis stond uiteraard Graceland op het programma, maar ook de SunStudio’s, waar het allemaal begon voor hem.” Van dat bezoek werden beelden gemaakt die nu in een road movie zijn verwerkt. Op woensdag 16 augustus wordt die documentaire uitgezonden op EclipsTV. Twee keer zelfs, om 9.30 uur en om 15.30 uur. EclipsTV kan je bekijken op kanaal 51 (Telenet), kanaal 90 (Proximus) of kanaal 39 (Orange). In januari gaat Davy voor een tweede keer naar naar Memphis en Tupelo, en deze keer neemt hij vrienden en fans mee. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Jempi Reizen: 09 395 06 06, info@jempireizen.be of www.jempireizen.be. (PADI)