David Vandyck zingt met Adamo in Middelkerke: “Ik deelde met de bést verkopende Belgische artiest het podium, zalig toch!”

Vrijdagavond trad Adamo op in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke in een organisatie van Concertevents. Aan lied 24 gebeurde er iets speciaals, want niemand minder dan David Vandyck uit Zedelgem mocht twee nummers zingen, samen met Adamo. Ze zongen de duetten ‘Si Jamais’ en ‘Zonder Elkaar Vergaat Onze Boot/Tous Sur Le Même Bateau’. Voor David is dàt optreden toch één van zijn hoogtepunten in zijn carrière. “Ik stond immers met de bést verkopende Belgische artiest op een podium. Inderdaad, in 1964 was Adamo op The Beatles na de bést verkopende artiest in de wereld”, glundert David na zijn optreden in de backstage-ruimte, waar we met zowel Adamo als David nog eens kort een babbel sloegen.

Was je nerveus?

David: “Dat viel goed mee. Woensdag jl. kon ik bij Adamo thuis repeteren en daar was het ijs gebroken. Toen ik bij Salvatore arriveerde, zei hij dat we ‘Si Jamais’ gingen zingen. Hij zei: Eentje is geentje hé. Jij doet je best om in ‘t Frans te zingen. Laten we voor een tweede liedje overschakelen van het Frans naar het Nederlands. Dat liedje had ik niet voorbereid. Ik kende geen noot van de tekst ‘Zonder Elkaar Vergaat Onze Boot/Tous Sur Le Même Bateau’. In één dag tijd heb ik dat ingestudeerd. Adamo zei dat ik een pupiter mocht gebruiken om m’n tekst erop te plaatsen, maar dat wilde ik niet. Ik wilde super professioneel overkomen en dus besloot ik ervoor te zorgen dat ik die tekst perfect uit het hoofd kende.”

We vernamen dat je aan liedje 24 zou opkomen. De stress steeg ongetwijfeld toch al toen hij aan nummer 20 van zijn optreden was gekomen?

David: “Helemaal niet. Ik werd afgeleid door m’n entourage die met mij sprak. Ik kon dus niet teveel nadenken, ik had dus geen stress hé. In de loge zong ik nog enkele keren dat liedje. De repetitie bij Adamo had ik immers opgenomen op m’n iPhone en dus kon ik dat perfect nog eens ter plaatse oefenen. Toen Adamo begon met ‘C’est Ma Vie’ – het moment voor mij dat ik mij moest klaar houden achteraan het podium – dan moest ik wel even slikken.”

Na die twee nummers verliet je het podium. Je zwaaide naar het publiek én dan: ontlading?

David: “Inderdaad, ik besefte dat ze mij dat nooit meer zouden afnemen. Ik stond immers op het podium met een levende legende en daar mocht ik twee liedjes mee brengen. Adamo vertelde het zelf op het podium: zoiets doet hij normaal nooit.”

© Mitch Mues

Toen je op het podium stond, kon je daar écht van genieten? Je mocht immers niet afgaan als een gieter hé.

David: “Ik ging op het podium en wilde ervan genieten. Je kan stressen, je kan je afvragen of de tekst nog zal lukken, maar ik had het zoveel keren doorgenomen, ik repeteerde zoveel keren, zodat ik erin gerust was. Donderdag deed ik niets anders dan dat liedje continu aan te leren. Ook net voor het optreden oefende ik nog. Ik beleefde het heel intens dat ik naast Salvatore Adamo stond.”

Het is voorbij. Is dat optreden nu voor je eeuwige roem?

David: “Helemaal geen eeuwige roem, maar wel een enorme dankbaarheid omdat ik met de bést verkopende Belgische artiest op een podium mocht staan. In 1964 was Adamo -op The Beatles na – de bést verkopende artiest in de wereld.”

Vandaag is het een drukke dag voor je. Je trad in de namiddag al op tijdens ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge en daarna moest je naar Middelkerke bollen. Lukte het om ook geconcentreerd de namiddagshow met Jacky Lafon af te werken of zat je al met je hoofd bij de avondshow met Adamo?

David: “Ik deed job per job. Het Witte Paard heeft er geen boodschap aan dat ik daar maar een halve inzet toon hé. Van zodra ik in de auto zat, begon ik mij te focussen op het optreden met Adamo. Ik hoopte vooral van op tijd te zijn. Toen ik arriveerde, was Salvatore nog bezig met zijn soundcheck. Ik kwam dus op tijd toe.”

Is dàt optreden met Salvatore Adamo hét hoogtepunt in je carrière?

David: “Och, ik durf niet zeggen hét hoogtepunt, maar het staat zeker en vast wel bovenaan op m’n lijstje. In 2015 kreeg ik van Jean Kluger en Will Tura de toelating om het album ‘Zingt Will Tura’ te maken, dat was toen ook een hele eer. Ik stond eveneens al op het podium met het Nederlandse duo Nick & Simon. Ik trad op in het voorprogramma van Dana Winner in de Lotto Arena. Naar grootsheid van artiest toe is Adamo echter de max. Het is een wereldster hé! Ik had al een mooie samenwerking met Sarah Bettens, eveneens een wereldartiest, maar Adamo heeft al bijna 60 jaar carrière en verkocht zo’n 100 miljoen cd’s. Chapeau!”

Backstage na het concert: David Vandyck, samen met zijn vrouw Isabelle Vanpaemel, zijn papa Joseph Vandyck en mama Marleen Haeck, en goede vriendin Natalie. © GSM PADI

Je zal goed slapen deze nacht en daarna mag je beginnen aan een druk weekend.

David: “Ik zal zeker en vast goed slapen. Op zaterdag- en zondagnamiddag sta ik in ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Op maandag ben ik te gast bij Kim Debrie van Radio2 in Bredene. Het zijn drukke tijden!”

We vroegen ook kort aan Adamo een reactie.

© Mitch Mues

Wat vond je van die samenwerking?

Adamo: “Het was Willy Moeyaert van Concertevents die mij attent maakte op David Vandyck. Ik kende die artiest niet en besloot hem even op te zoeken via YouTube. Ik vond dat hij een goede stem had. Normaal doe ik nooit zo’n samenwerkingen, maar nu besloot ik van het toch aan te nemen. David kwam al eens bij mij thuis langs om te repeteren. Op het podium verliep het eveneens goed.”

Je doet nooit een duet op een podium, nu zelfs twee. Was dat voor je nu anders op het podium?

Adamo: “Neen, helemaal niet. David had zich goed voorbereid en dus was ik er gerust in. Het verliep ook zoals ik vooraf had gedacht. Ik ben blij dat we samen op het podium stonden.”

Zal het eenmalig zijn dat je een duet zingt of zie je het nog zitten om zoiets te doen?

Adamo: “Dat weet ik niet, we zien wel. Maar wat David betreft: die heeft talent genoeg. Ook zonder mij zal hij sterk blijven scoren.” (PADI)