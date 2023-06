David Vandyck uit Zedelgem: “Plots stelde Adamo mij voor aan Zap Mama en aan Arno’s broer Peter”

“Een bijzondere foto met iconen uit de Belpop-geschiedenis”, zo omschrijft de West-Vlaamse zanger David Vandyck zijn ontmoeting van vorige week. David, die met de songs op zijn recente album ‘Licht Aan De Overkant’ meer dan 1,5 miljoen Spotify-streamsbehaalde, is al een tijdje bevriend met levende legende Salvatore Adamo.

“We hebben ondertussen samen ook al op het podium gestaan en een duet gezongen”, begint hij het gesprek. “Vorige week was ik op uitnodiging te gast op een concert van Salvatore Adamo in het Kursaal van Oostende. Ongelofelijk hoe hij op grootse wijze, keer op keer, het publiek inpakt. Na afloop werd ik door organisatoren Willy en Sofie van ConcertEvents backstage uitgenodigd om even bij te praten met Salvatore. Het was een hartelijk weerzien en in zijn enthousiasme stelde hij me voor aan Marie, de zangeres van Zap Mama en Peter Hintjens, de broer van wijlen Arno. Beiden waren ook uitgenodigd. Marie was er, samen met de raad van bestuur van Sabam, voor de uitreiking van de ‘Muze van Sabam’, een carrièreprijs die Salvatore kreeg voor zijn complete oeuvre. Het was Adamo die vriendelijk aandrong op een gemeenschappelijke foto. Hij was ook enthousiast over mijn nieuwe single ‘Alles Wordt Beter’ en nodigde mij terug uit voor een duet dat we op 2 december 2023 zullen brengen als hij weer in Oostende concerteert. Als je opnieuw zo’n erkenning krijgt en waardering van Salvatore Adamo, nog steeds dé populairste en succesvolste Belgische artiest allertijden, kan je alleen maar dankbaar zijn. Zo’n dingen werken alleen maar motiverend”, zegt David Vandyck. (PADI)

