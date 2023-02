David Vandyck uit Zedelgem breekt eigen record met single ‘Licht Aan De Overkant’

Met zijn actuele single ‘Licht Aan De Overkant’ stijgt David Vandyck deze week, in zijn 19de (!!!) week Ultratop, door naar #7 in de Vlaamse Top 30. Ook klopt hij terug aan op de voordeur van de Ultratop 50, een lijst waar hij met deze single eerder al 3 weken in stond en de 44ste plek bereikte. “Het enthousiasme, de warmte en steun die ik voel rond de titelsong van mijn gelijknamige, 5de studioalbum is fenomenaal. Het klopt dat er nooit eerder van mij een liedje zo intens gedraaid werd op radio en tv, en dat ik er zo hoog mee stond in de hitlijsten. Samen met songwriter en producer Gordon Groothedde (Krezip, Maan, Miss Montreal) ontstond ‘Licht Aan De Overkant’ , een nummer met een positieve boodschapdie duidelijk aanslaat en waarin veel mensen zich herkennen. Wat er ook gebeurt, er is altijd licht aan de overkant”, zegt David Vandyck over zijn atypische song, die vaak in één adem wordt genoemd en vergeleken met de muziek van Bazart.

Recent stond David nog met zijn liveband in de Brugse Stadsschouwburg in het kader van zijn lopende ‘Licht Aan De Overkant’-concerttournee. “Als artiest is het een voorrecht wanneer je met zo’n topmuzikanten het podium deelt. Net als het publiek, hebben we er allemaal ontzettend hard van genoten. Tijdens zo’n tournee voel je aan de reacties van het publiek hoe nieuwe liedjes groeien. Mensen reageren nu veel sterker op ‘Ik Weet Nu Beter’, ‘Dans In De Regen’ en uiteraard mijn huidige single ‘Licht Aan De Overkant’, omdat die de voorbije maanden goed gedraaid werden op radio en tv. Het laatste optreden van deze tournee is in Erpe-Mere voorzien, op 22 april 2023. Ondertussen denken we in de achtergrond na over het vervolg.”

Samen met zijn platenfirma Warner Music werkt David Vandyck aan nieuw materiaal dat er binnenkort aankomt. “Met het oog op de komende maanden en de zomer, hebben we al enkele straffe songs opgenomen. Met wat er nog allemaal zit aan te komen, wordt het opnieuw een heel mooi jaar, met naast de muziek ook heel wat fijne optredens die er nu al gepland staan. Simultaan met Vlaanderen zijn we ook actief in Nederland, dus de komende weken ga ik daar ook weer wat tijd spenderen.”

In afwachting van nieuwe muziek trakteert David Vandyck ondertussen zijn talrijke fans en volgers via zijn sociale media op toffe kookvideo’s: “Wie mij kent, weet dat ik al jaren een fervente hobbykok ben. Ik voel me in de keuken als een vis in het water (lacht). ‘Bake-Off Vlaanderen’ of ‘De Beste hobbykok’ mogen mij altijd bellen”, zegt David geamuseerd. (PADI)

David Vandyck zijn nieuwste album ‘Licht Aan De Overkant’, inclusief zijn gelijknamige hitsingle, verscheen op Warner Music en is fysiek en digitaal beschikbaar.