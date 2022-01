David Vandyck staat op vrijdagavond 28 januari op het podium van De Kleine Beer in Beernem

Zin in een muzikaal avondje uit? Zin om eens een stérke West-Vlaamse artiest te zien optreden? Noteer dan maar zeker en vast vrijdagavond 28 januari in jullie agenda, want dan treedt David Vandyck uit Zedelgem op in CC De Kleine Beer in Beernem. Drie jaar geleden was David nog genomineerd met ‘Ik Leef Voor Jou’ voor de Radio 2-Zomerhit en won hij met datzelfde lied de Loftrompet als ‘Beste zanger’. Ook zijn andere songs, zoals ‘Beiregoe’, ‘Weer Even Klein’, ‘Heel Alleen’… zijn sterke nummers, die het publiek weten te bekoren. We sloegen een korte babbel met David.

Hoe gaat het nu met David Vandyck, na terug een half coronajaar 2021?

David: “Naar omstandigheden gaat het in feite wel goed met mij, dank je! Ik bracht het voorbije jaar twee singles uit. In het voorjaar kwam ‘Ik Weet Nu Beter’ uit, een song die Jasper Steverlinck voor me schreef en in het najaar verscheen ‘Zee Van Vuur’. Die laatste schreef ik met mijn producer Gordon Groothedde en Nina Sampermans, die bijvoorbeeld ook heel wat schrijft voor Hooverphonic. Gelukkig kon ik ook af en toe nog optreden, zij het dan in een kleinere akoestische bezetting. Maar ik ben al ontzettend gelukkig dat ik hoe dan ook al kon optreden. Ik gaf laatst nog in mijn eigen gemeente Zedelgem een live kerstconcert. Niet normaal hoe ik daar van heb genoten.”

Met welke projecten voor 2022 ben je bezig?

David: “Sinds november 2020 tot en met december 2021 heb ik in feite in alle rust en stilte gewerkt aan mijn nieuwe plaat. Binnenkort verschijnt er een single in het voorjaar. Ik heb dus alvast weer iets om naar uit te kijken. Eind januari sta ik ook weer met meer dan 140 andere artiesten in het Sportpaleis tijdens ’24 UUR LIVE’ van HLN en er staan heel wat concerten gepland in 2022. Ik kruis mijn vingers dat die kunnen doorgaan én het publiek ook weer de weg naar de theaters vindt. We hebben iedereen heel hard gemist. Door het grote succes van vorig jaar staat eind dit jaar ook opnieuw een kerstconcert gepland in Zedelgem. Zet maar 11 december 2022 vast in je agenda.”

Hoe gaat het met je ‘Hollands’ project? Vernam ik recent niet dat jij daar hoopt van te kunnen doorbreken? Dat jij daar grootse shows voorziet, enz?

David: “Met mijn ‘Hollands’ project’ bedoel je misschien mijn plaat? Het klopt inderdaad dat ik heel wat dagen per jaar in Nederland vertoef. Dat is al jaren zo. Dat komt omdat mijn producer, Gordon Groothedde, een Nederlander is. Sinds 2018 rij ik dus heel wat op en af. Dat doe ik heel graag, want ik hou inderdaad enorm van Nederland. De oma van mijn oma aan vaders zijde was een Nederlandse. De liefde voor Nederland zit dus gewoon in mijn bloed. Dat verklaart misschien waarom ik zo goed met Nederlanders kan opschieten. Mijn label en ik plannen niet onmiddellijk een grootse show, maar ik had wel het geluk om vorig jaar in augustus in een hele grootse show te staan. Misschien bedoel je die? Ik was namelijk special guest bij Sjors van der Panne, die toen een concert gaf in het prachtige Concertgebouw in Amsterdam. Wàt een zalige ervaring.”

Welke show breng je in Beernem? Akoestisch of andere versie?

David: “Dit concert zou reeds twee jaar geleden plaatsgevonden hebben, maar kijk: eindelijk kunnen we! We gaan niet akoestisch maar met de volledige band. Ik ben zo waanzinnig blij dat ik samen met de jongens van de band en de hele crew nog eens kan optreden. Maar liefs twee jaar hebben wij dit moeten missen en hebben we niet meer voltallig gespeeld. De sfeer zal zeer enthousiast en energievol zijn, dat weet ik nu al. Aan ‘goesting’ en ‘drive’ zal het niet ontbreken, we zullen ons méér dan anderhalf uur samen smijten met alle liedjes die het publiek van mij verwacht. De repetitie klonk alvast ontzettend goed. Wij zijn er klaar voor!” (PADI)

Vrijdag 28 januari om 20 uur, CC De Kleine Beer in Beernem. Tickets: 39,50 euro. Info en tickets: www.concertevents.be – 0479 31 84 55