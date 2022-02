David Vandyck lanceert gloednieuwe single ‘Morgen Komt De Rest’ en kondigt albumrelease aan voor 6 mei 2022

David Vandyck uit Zedelgem kondigt zijn gloednieuwe studioalbum ‘Licht Aan De Overkant’ aan. Het is zijn eerste nieuwe muzikale wapenfeit sinds 2018 toen zijn vorige studioalbum uitkwam.

Vandaag lanceert David zijn derde single ‘Morgen Komt De Rest’ uit zijn gloednieuwe plaat. Het is een troostende song en geeft een boodschap van onvoorwaardelijke vriendschap en liefde. Voor ‘Licht Aan De Overkant’ deed hij opnieuw beroep op niemand minder dan de Nederlandse producer Gordon Groothedde, die o.a. bekend staat van zijn werk met Krezip, Maan en Bløf. ‘Licht Aan De Overkant’ verschijnt op vrijdag 6 mei via Warner Music Benelux. Op zaterdag 7 mei geeft David een showcase in C.C. Het Koetshuis in Roosdaal waar hij voor het eerst nieuwe nummers zal spelen uit ‘Licht Aan De Overkant’. ‘Licht Aan De Overkant’ is een afwisselende verzameling van 12 ongezien, eerlijke parels. Dat weerspiegelt zich ook in de twee reeds verschenen singles: ‘Zee Van Vuur’ en ‘Ik Weet Nu Beter’. Die laatste schreef hij overigens met Jasper Steverlinck. (PADI)

De wondermooie single is vanaf vandaag overal te beluisteren.