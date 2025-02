David Vandyck kon twaalf jaar na zijn eerste ontmoeting met Glennis Grace in Nederland terug een babbel slaan met haar in… Brugge

Glennis Grace stond op het podium van het Concertgebouw in Brugge. In de zaal zat er echter nog een bekend artiest. Een West-Vlaming, namelijk David Vandyck uit Zedelgem, die na het optreden van Glennis ook eens backstage met haar een babbel mocht slaan.

David en Glennis hebben elkaar al eens eerder ontmoet, namelijk in 2013 op de Buma Awards in Nederland. “Ik was er toen gastpresentator voor MENT TV en het is in die hoedanigheid dat ik haar ontmoette en mocht interviewen”, vertelt David. “Na haar interview voor MENT TV hebben we nog lang staan bijpraten en maakte de cameraploeg een leuke foto van ons. Ik vond ze toen al een super getalenteerde zangeres en een lieve verschijning. Ik herinner mij nog dat ze net uit ‘De Beste Zangers Van Nederland’ kwam, zeg maar de voorloper van onze ‘Liefde Voor Muziek’, en ik bijzonder onder de indruk was van haar versie ‘Afscheid’ van Volumia. Ik ben ze altijd wat blijven volgen. Ook haar duet ‘Wil Je Niet Nog 1 Nacht’ met Edwin Evers van Radio 538 vond ik destijds heel geslaagd.”

Tien jaar geleden: Glennis Grace & David Vandyck. © DV

Wat vond David van haar optreden rond Whitney Houston in het Brugse Concertgebouw? “Ik vond het geweldig! Maar ik wist natuurlijk al eerder dat ze fantastisch goed de songs van Whitney Houston brengt. Wat ik super vond, was haar afwisseling in de setlist tussen super bekende en dan weer minder gekende songs van Whitney, wat de show super muzikaal maakte. Zeker ook de eerder onbekende ‘Gospel medley’. Ook de band en de backing vocals waren trouwens geweldig goed.” En wat vond David nadien van zijn backstage-ontmoeting met Glennis, twaalf jaar na die eerste ontmoeting? “Ik vind ze bijzonder lief en sympathiek, zowel toen als nu. Ze is heel toegankelijk en maakte ook veel tijd voor alle mensen backstage, voor zowel een praatje en een mooie foto. En goed nieuws: toen ik de foto van 2013 toonde, wist ze direct te zeggen waar die was genomen. Ze wist dat nog heel goed”, besluit David. (PADI)