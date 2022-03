David Vandyck koestert zijn korte ontmoeting met The Three Degrees in Kursaal Oostende

Voor David Vandyck uit Zedelgem was het ongetwijfeld al een hele eer dat hij het voorprogramma van The Three Degrees in Kursaal Oostende mocht doen. Na het optreden van The Three Degrees had hij een korte ontmoeting met de drie dames, die hem altijd zal bijblijven.

“Ik ken hun muziek heel goed. Ze hebben inmiddels toch enkele hits die in het collectief geheugen zitten”, vertelt David, die The Three Degrees enkele jaren geleden voor ’t eerst aan het werk zag in Het Witte Paard in Blankenberge. “Mijn favoriete nummer is ‘When Will I See You Again’. In Kursaal Oostende zag ik de dames aan het werk tijdens de soundcheck en net na mijn openingsact ben ik ook even ongemerkt de zaal ingewandeld om hen te zien optreden. Na het concert kon ik backstage kort The Three Degrees ontmoeten, een praatje ermee slaan en er werd ook een leuke foto gemaakt. Dat is een moment om te koesteren”, besluit David. (PADI)

www.davidvandyck.be