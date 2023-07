David Vandyck is de enige Vlaamse artiest die met z’n nieuwste single ‘Alles Wordt Beter’ in de playlist prijkt van het populaire NPO Radio

Neen, het is niet Metejoor die bij onze noorderburen recent nog een hit scoorde met ‘Wat Wil Je Van Mij?’, maar wel David Vandyck die met zijn actuele single ‘Alles Wordt beter’ als énige Vlaamse artiest momenteel terug te vinden is in de playlist van NPO Radio 5.

“Het was Daniel Dekker die het mij vorige week vertelde, toen ik bij hem te gast was in zijn radioprogramma ‘Lunch Lekker’. Het is inderdaad niet de eerste keer dat een single van mij ook wordt gedraaid in Nederland. Dat gebeurde ook al met ‘Ik Weet Nu Beter’, ‘Dans In De Regen’ en met ‘Ik Leef Voor Jou’. Met die laatste song was ik in Vlaanderen genomineerd voor Zomerhit én in Nederland werd hij gebombardeerd tot ‘paradeplaat’ bij Sterren.nl/AVROTROS. Daarmee was ik na Belle Perez overigens de laatste Vlaming die bij onze noorderburen die titel in de wacht kon slepen. Uiteraard is het fijn wanneer je als artiest niet alleen erkenning krijgt in Vlaanderen, maar ook in Nederland. ‘Alles Wordt Beter’ is een positieve, feelgood-single die werd geschreven door mijn producer Gordon Groothedde (Maan, Krezip). Het is een frisse, Nederlandstalige popsong die elke radio vlot kan draaien. Mijn West-Vlaamse nuchterheid combineer ik met een open communicatie, iets wat ze in Nederland waarderen. Wat de zomer betreft wordt die gezellig druk met heel wat optredens in Vlaanderen, maar in de agenda is er ook ruimte gemaakt om Nederland verder te veroveren met o.a. promotiebezoeken en heel wat interviews. De komende maanden zijn inderdaad goed gevuld, maar ik heb er heel veel zin in”, zegt David Vandyck enthousiast. (PADI)