David Vandyck brengt kerstconcert ‘Een Sfeervolle Kerst’ in de Sint-Elooikerk in Zedelgem, én komt ook naar De Leest in Izegem

Tradities moeten in ere worden gehouden en dus staat David Vandyck ook in 2022 met een kerstconcert ‘Een Sfeervolle Kerst’ in de Sint-Elooikerk in Zedelgem. Afspraak op zondag 11 december om 20 uur. De deuren openen om 19.30 uur. Met hetzelfde kerstconcert komt David eveneens naar De Leest in Izegem. Daar word je op woensdagavond 21 december verwacht.

David bracht al veel kerstconcerten in de Basiliek van Dadizele en over het hele Vlaamse land. Het is nu voor het tweede jaar op rij dat David een kerstconcert brengt in de kerk van zijn eigen gemeente. Dit jaar beperkt David zich tot twee kerstconcerten, terwijl hij in de voorbije jaren vijf tot zeven kerstconcerten deed. David is een grote fanaat van de kerstperiode, want dan mogen de kerstliedjes van onder het stof worden gehaald en eindelijk worden gezongen. “Alle locals mochten bij Warner Music kerstliedjes opnemen. Ik nam er twee op. Ik stak ‘Alles Wat Ademt’ van Rob De Nijs in een nieuw jasje en ook ‘Komt Allen Tezamen’ dat in Vlaanderen nog nooit in mijn eigen taal werd uitgebracht. Warner Music bracht mijn nummers al uit.”

Het kerstconcert in Zedelgem en Izegem duurt anderhalf uur, zonder pauze. In Zedelgem word ik versterkt met The Jody Singers uit Nederland. Ook zij zullen kerstliedjes zingen. “Ik geniet van deze periode. We moesten onze kerstboom vroeger plaatsen voor de fotoshoot. Ik genoot van het allereerste moment dat de kerstboom er terug stond. Trouwens, recent stond in de krant te lezen dat het uitzetten van een kerstboom in huis zorgt voor zo’n gelukzalig gevoel. En dat klopt”, glimlacht David, die recent nog onder het mes ging voor zijn stemproblemen. Net voor de zomer vernam hij dat, maar die ingreep werd uitgesteld tot na de zomerperiode. Een poliep en een cyste werden verwijderd. Mijn stem is terug perfect.” (PADI)

Tickets Sint-Elooikerk in Zedelgem: 40 euro (VIP), inclusief fotomoment door professionele fotograaf – 25 euro (vanaf rij zeven). Tickets optreden Izegem: 32 euro. Tickets via www.davidvandyck.be/kerst of www.pmlive-events.be