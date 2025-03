David Vandyck bracht tussen 2012 en 2022 drie nummers van Rob de Nijs uit: “Zijn complete oeuvre zal voor altijd in mijn hart blijven”

“Aan de ene kant weet je dat je dit droevig nieuws ooit eens zult moeten aanhoren, maar aan de andere kant is het toch altijd heftig en intriest”, zegt zanger David Vandyck uit Zedelgem op het nieuws rond het overlijden van de Nederlandse zanger Rob de Nijs.

“We nemen afscheid van een ontzettend groot icoon uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Wat mij betreft, zelfs de allergrootste uit Nederland. Rob ademde muziek en poëzie. Ik ken geen enkele artiest met mooiere teksten en onderwerpen om te bezingen dan die van Rob. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die ik met Rob mocht beleven en de kans die ik kreeg om twee van zijn stukken – zoals hij ze benoemde – te mogen opnemen: ‘Dat Is Alles’ in 2012, ‘Water & Vuur’ in 2016 en ‘Alles Wat Ademt’ in 2022. Zijn complete oeuvre en zijn warme persoonlijkheid zullen voor altijd in mijn hart blijven”, besluit David. (PADI)