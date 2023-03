David Decoene én Kurt Crabbé gaan ‘intiem’ in de Laladu in Koekelare

Op zaterdag 25 maart staan zowel David Decoene als Kurt Crabbé op het podium van de Laladu in Koekelare voor een ‘intiem concert’. Al jaren zijn beiden goede (muzikale) vrienden en dus besloten ze van de handen in elkaar te slaan voor een prachtig optreden.

Na jaren samenwerken met de Laladu Band en Kurt Crabbé is er op zaterdag 25 maart een uniek concert. Na jarenlange vriendschap en professioneel samenwerken hebben de vrienden Kurt Crabbé en David Decoene inderdaad iets uniek bedacht om gezellig samen met fans en vrienden iets unieks te beleven. “We zullen zien wat de toekomst brengt, maar in ieder geval zullen Kurt Crabbé en de Laladu Band nog heel veel samenwerken. Dit concert is gebaseerd met nummers die we zullen brengen met een lach en een traan. Na corona zijn we immers blij terug iets samen te kunnen organiseren. Dit bracht ons dus op het idee om iets ‘intiem’ te organiseren, want in corona moest het inderdaad allemaal ‘intiem’ doorgaan”, vertelt David Decoene. Dit concert is niet met de Laladu Band, maar enkel one-man muzikant David Decoene en zanger Kurt Crabbé. Of heel ‘intiem’! (PADI)

Zaterdag 25 maart in de Laladu, Oostmeetstraat 2 in Koekelare. Deuren open om 17 uur, kip aan ’t spit met frietjes om 18.30 uur en concert om 20 uur. Aanwezig zijn kost 25 euro, inclusief gereserveerde plaats, kip aan ’t spit met frietjes, optreden en genieten van de mystery guest. Reserveren op 0472 45 80 57.