Dave zong allereerste keer als eerbetoon voor Carine, Geert en Ines die allemaal in dezelfde week overleden

Op zondag 1 maart 2020 zong David Callebert uit Oostkamp voor de allereerste keer een lied ‘Afscheid van een vriend’ in de Carina in Moerkerke. David organiseerde daarvoor al op regelmatige basis een muzikale namiddag. Drie trouwe bezoekers overleden echter in dezelfde week. Als eerbetoon besloot David zelf een lied te zingen. Toen had hij nooit gedacht dat dit het begin zou worden van een nieuwe hobby, namelijk zelf zingen en als zanger op een podium staan.

“In 2018 begon ik zelf shows met artiesten te organiseren. In ’t begin was dat eerder beperkt, maar nu zit ik toch al aan 8 of 10 muzikale zondagen per jaar met bekende artiesten”, vertelt David net na zijn optreden in Brasserie 14-18 in Passendale. “Naar mijn shows kwam al een trouw publiek af. In 2020 overleden echter drie trouwe bezoekers in dezelfde week: twee aan kanker, één aan hartproblemen. Ik wilde op mijn volgende show een eerbetoon houden. Eerst dacht ik aan het voorlezen van een tekst, maar uiteindelijk zong ik zelf het lied ‘Afscheid van een vriend’ in op een cassette. Ik liet dat horen aan vrienden, die vonden dat het mooi was gezongen en dat ik dat liedje best als eerbetoon op mijn eigen show bracht. Eerst zag ik dat niet zitten, maar uiteindelijk besloot ik het toch te doen. Op 1 maart 2020 organiseerde ik terug een show in de Carina in Moerkerke. Enkel mijn naaste vrienden wisten dat ik toen dat nummer zou zingen. We begonnen met één minuut stilte, waarna ik zelf ‘Afscheid van een vriend’ zong. Het was met trillende handen, knikkende knieën, maar tijdens het zingen keek ik eens naar m’n vrienden die een beperkt teken gaven dat het goed was. Dat was dus de allereerste keer dat ik een nummer voor een publiek zong. Na dit nummer stonden de aanwezigen allemaal recht. Vanaf dat moment vond ik zingen wel leuk. Het bleef nog wat duren vooraleer ik echt die stap zetten om verder te doen. Ik vroeg mij ook wel eens af: kan ik wel zingen?”

Uiteindelijk besloot David toch de stap te zetten en koos hij even later voor de artiestennaam Dave. “In alle stilte zocht ik naar geschikte nummers en begon ik te repeteren. Door de lockdown duurde het wat langer dan normaal eer ik een allereerste keer op het podium kon staan. Dat gebeurde op zondag 20 juni 2021 in Den Toerist in Meulebeke, natuurlijk tijdens één van mijn zelf georganiseerde shows. Het was mijn geheim. De bezoekers schrokken dat ik zelf met liedjes de show begon. Ik zat nog met trillende handen, maar al bij al viel het toch mee. Velen dachten dat ik een eendagsvlieg zou zijn, maar ik treed nu nog altijd op. Ik volg zangles bij Lien in de Vocal Studio in Kortrijk. We zoeken samen naar geschikte liedjes. Ik krijg tips om mijn stem juist te gebruiken, enz.”

Dave: "Kritiek? Dat stoort mij niet. De ene is fan voor die artiest, de andere voor iemand anders."

Dave weet maar al te goed dat er ook mensen lachen met zijn zangtalent. “Och dat stoort mij niet”, zegt hij spontaan. “Je hebt altijd voor- en tegenstanders. De eerste negatieve reacties raakten mij wel, maar na een tijdje reageerde ik daar niet meer op. Iedere artiest heeft zijn eigen fans. Niet iedereen kan voor dezelfde zanger supporteren. Ik weet dat ik nog veel moet leren, maar Rome is ook niet op één dag gemaakt hé”, besluit Dave, die normaal gezien nog dit jaar een eerste single uitbrengt. Dave is met zijn 46 jaar inderdaad een laatbloeier als artiest. “Zei je mij tien jaar geleden dat ik als zanger op een podium zou staan, dan had ik je gek verklaard. Maar door het organiseren van mijn eigen shows en ook door mijn presentatiewerk ben ik volledig open gebloeid.” (PADI)