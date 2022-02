Dave organiseert een ‘late valentijnshappening’ in ’t Zwarte Veld in Oedelem

Op zondag 20 februari organiseert David Callebert uit Oostkamp een valentijnshappening in Feestzaal ’t Zwarte Veld, Knesselarestraat 180 in Oedelem. Valentijn is al gepasseerd, maar David vindt dat niet erg. Voor David is deze locatie ook een terugkeer naar zijn roots. In deze locatie begon het voor hem immers allemaal. Op 31 januari 2016 vierde hij er immers zijn 40ste verjaardag en in 2018 organiseerde hij er enkele shows.

Nu is David terug in ’t Zwarte Veld in Oedelem. In de voorbije jaren veranderde er voor hem heel veel. Hij is niet enkel de organisator van dit event, maar sindsdien staat hij zelf ook op het podium. Dave viert Valentijn, samen met ook optredens van Herbert, Danny Diëgo en Selina. Natuurlijk zal Dave ook meerdere liedjes zingen. Wie het wenst, kan vooraf lekker eten. Wie pas later komt, krijgt koffie en gebak. (PADI)

Aanvang 11.30 uur, deuren open om 11 uur. Prijs: 37 euro, inclusief maaltijd en show. Vanaf 13.30 uur: koffie, gebak en show 20 euro. Info en inschrijven bij David Callebert, 0474 31 53 57. Overschrijven op rekeningnummer BE09 3770 7660 2957.