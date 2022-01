Dave kan rekenen op de creativiteit van Lucrèse en Nannetje

Artiesten moeten kunnen rekenen op een crew én ook op trouwe fans. Dave alias David Callebert uit Oostkamp kan rekenen op drie vrouwen, die hem ieder moment van zijn carrière bijstaan.

Niet enkel zijn mama Monique Bauwens is erbij wanneer Dave moet optreden, maar ook Nannetje Thaets en Lucrèse Geerts, beiden uit Deinze, zijn van de partij. “En weet je wat”, zegt Dave. “Lucrèse is de vrouw die de ontwerpen bedacht van de sjaal en de beer. Nannetje is dan weer de vrouw die mijn sjaals en beertjes maakt, die we aan de fans te koop aanbieden. Ik vind het zo belangrijk dat fans met een sjaal in het publiek zitten. Niet enkel voor mezelf is dat een grote stimulans wanneer je fans ziet zitten tussen het publiek, maar het is ook een hele eer voor Nannetje die zo creatief is en dat telkens maakt wanneer fans daarnaar vragen.” (PADI)

Dé sjaaltjes van Dave. © PADI