Dave Calbo brengt nieuwe single ‘Kan Men Houden Van Twee Meisjes Tegelijk’ uit en treedt mét orkest op in Oostkamp

Op zaterdag 3 februari komt de nieuwe Nederlandstalige single van Dave Calbo alias David Callebert uit Oostkamp uit. De zanger brengt het nummer ‘Kan Men Houden Van Twee Meisjes Tegelijk’ uit, een song die exact 45 jaar geleden werd gezongen door Paul Bruna. Voor Dave (48) wordt het een druk weekend, want één dag later treedt hij met het orkest van François Toorre op in de Evenementenzaal Riderfort in Ruddervoorde op vraag van de vereniging Vief.

“Het voorbije jaar verliep heel succesvol. Mijn eerste single ‘Zing en Dans’ werd goed onthaald door diverse vrije radio’s. Ook het aantal optredens steeg én bleef maar stijgen. Je hoort mij dus niet klagen over het voorbije jaar”, knipoogt Dave die in de Kortrijksestraat woont. “Na die eerste single moest er natuurlijk een vervolg komen. Paul Bruna en ik zaten samen. We zochten in zijn ruim repertoire. We vonden een liedje terug dat hij 45 jaar geleden heeft uitgebracht. Van ‘Kan Men Houden Van Twee Meisjes Tegelijk’ maakte Bandit er een volledig andere bewerking van. Het klinkt wat country, gitaren erbij, enz.”

Dave zit niet stil. “Op zondag 4 februari ben ik present op het Vief-feest in Evenementenzaal Riderfort in Ruddervoorde. De deuren openen om 13 uur, de show begint om 14 uur. Ik zal één uur zingen met orkest. Voor het voorprogramma zorgt Suzy Marrel uit Oostrozebeke. Ik zong al één keer met orkest. Dat is iets compleet anders, want je wordt muzikaal gedragen door de muzikanten. Ik breng een 15-tal liedjes. Toegang: 12 euro. Tickets: 0474 31 53 57.” Eén keer per maand begroet hij eveneens zijn fans in o.a. het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke, waar artiesten optreden, inclusief Dave Calbo. Hij heeft ook zijn werk met de maandelijkse ‘Dave Calbo Matinee VBRO-show’ in o.a. Bistro Belle Vue in Roeselare, zaal Carina in Moerkerke en Oud Stuivenberge in Oostkamp. ”Ik interview de artiesten en dat wordt dan opgenomen en uitgezonden bij VBRO”, stipt Dave aan, die nog een dankjewel uitsprak tegenover zijn trouwe rechterhanden Georges Vermaut en Kristien Decan uit Izegem die zoveel doen voor deze artiest. (PADI)

Zijn nieuwe single ‘Kan Men Houden Van Twee Meisjes Tegelijk’ is vanaf zaterdag 3 februari te downloaden via alle grote streamingplatforms. De data van de VBRO-matinee: Carina Moerkerke (29 februari), Oud Stuivenberge Oostkamp (20 maart), Belle-Vue Roeselare (28 maart), Oud Stuivenberge Oostkamp (8 mei), Oud Stuivenberge Oostkamp (14 augustus). Andere optredens: Sfeercafé De Mosselmarkt in Passendale (10 februari) – Dave Calbo’s Valentijnsspecial in Den Toerist in Meulebeke (11 februari) – Oud Gemeentehuis Aartrijke (18 februari) en Den Toerist in Meulebeke (25 februari).