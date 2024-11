Dany Verstraete maakt zijn opwachting in ‘Tien Om Te Zien, de Musical’: “Het tv-scherm mis ik niet, maar leuke voorstellen zijn welkom”

Wie de afgelopen tijd de televisie aanzette, kan er niet omheen: Dany Verstraete duikt vaak op. Van een verrassingsoptreden in’ Sterregem’ tot ‘De Slimste Mens’. Het lijkt alsof hij van de ene naar de andere studio rent. Weldra is Dany ook te zien in ‘Tien Om Te Zien, de Musical’.

Maar zelf relativeert hij dat beeld. “Het klopt dat ik de laatste tijd veel te zien ben, maar dat komt vooral doordat alles waaraan ik het afgelopen jaar heb meegewerkt nu tegelijk wordt uitgezonden,” vertelt Dany met een glimlach. “In werkelijkheid heb ik maar aan een handvol projecten meegedaan. Ik kies bewust enkel dingen die ik zelf leuk vind of waar ik plezier uit haal. Het tv-scherm mis ik niet, maar als er leuke voorstellen komen, waarom niet?”

Vandaag treffen we Dany bij de opnames van ‘Tien Om Te Zien, de Musical’, een feelgood musical die een nostalgisch eerbetoon brengt aan het legendarische muziekprogramma. Let op: Dany zal niet fysiek aanwezig zijn tijdens de musical. Vandaag was hij wel te gast in het Studio 100 Pop-Up Theater voor speciale opnames die tijdens de voorstelling te zien zullen zijn. Voor Dany was het geen klassieke acteerrol; hij kroop in de huid van zichzelf als nieuwslezer. Een rol die hij niet hoeft te spelen, maar die hem als gegoten zit.

Dany heeft mooie herinneringen aan ‘Tien Om te Zien’. © PADI/Mervyn

Voor Dany heeft ‘Tien Om Te Zien’ een speciale plaats in zijn hart. “Het programma is het geesteskind van Jos Van Oosterwijk, die ik al kende van onze tijd samen op de radio. Jos is een vriend voor het leven. Toen hij ‘Tien Om Te Zien’ creëerde, ging ik vaak naar de opnames. Niet alleen om de sfeer op te snuiven, maar ook om backstage een pintje te drinken en met artiesten zoals Koen Wouters een praatje te slaan. VTM voelde toen als één grote familie; iedereen kende elkaar en er heerste altijd een warme, gezellige sfeer.” Voor de voormalige nieuwslezer is de musical een perfecte manier om de nostalgie van ‘Tien Om Te Zien’ opnieuw tot leven te brengen: “Ik bewaar alleen maar warme herinneringen aan die tijd, en ik weet zeker dat deze musical dat gevoel prachtig weet te vangen.”

De première van ‘Tien Om Te Zien, de Musical’ staat gepland op 8 december, en de voorbereidingen zijn in volle gang. Het verhaal draait om vier eigenzinnige vrienden die dromen van een carrière in de Vlaamse showbizz. Maar is de wereld wel klaar voor hun ambitieuze plannen? Met een vleugje humor, een flinke dosis nostalgie en een soundtrack vol Vlaamse tophits belooft de musical een onvergetelijke ervaring te worden. Met een sterrencast bestaande uit onder andere Nathalie Meskens, Ruth Beekmans, Kürt Rogiers en Laura Tesoro zit het entertainmentgehalte alvast goed. Het script en de regie liggen in handen van Tijl Dauwe, die bekend staat om zijn oog voor detail en humor. (PADI & Mervyn)

Vanaf 11 december 2024 te zien in het studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tot op heden zijn er al 30.000 tickets verkocht. Tickets en info: www.tienomtezien.live.