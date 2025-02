Dansschool Dançar uit Roeselare verzorgt personeelsfeest van Plopsa: “Eén uur entertainment voor zo’n 350 mensen”

“We zijn heel trots dat we als Roeselaarse Dansschool Dançar mogen samenwerken met Plopsa De Panne, dat ons al een jaar de mogelijkheid biedt om voor hen diverse shows in elkaar te steken. We geven podiumkansen aan onze dansers en zijn een meerwaarde in Plopsaland”, zegt Ricardo Oliveira Ferreira (31), eigenaar en zaakvoerder van de dansschool in de Hoogleedsesteenweg 408 in Roeselare.

Hoe kwam die samenwerking tot stand? “Plopsa nam zelf contact op. Het is nu ook geen geheim dat we al een lange periode meedraaien in de showbizz en dat we te zien zijn op allerlei evenementen. En in de voorbije jaren profileren we ons ook in regio Roeselare als een goede dansschool. We zijn dus een sterke partij om mee samen te werken. Dansschool Dançar is in Vlaanderen dus zeker geen onbekende naam meer. Ik maakte de openingsdans van de hoofdanimator bij Plopsaland en op die manier kwam die persoon bij ons terecht, waardoor we een babbel sloegen en er een verdere samenwerking ontstond.”

Ricardo van Dansschool Dançar © PADI

“In februari 2024 werkten we een eerste keer samen voor de ‘Plopsa Team Awards’. Door die samenwerking bemerkte het Plopsa-team dat het klikte en vanaf dan besloten we een samenwerking op lange termijn op poten te zetten. Tijdens de zomer van 2024 werkten we mee aan 48 shows van het ‘Studio 100 Zomerfestival’ in Plopsaland. Hierna volgde er weer een positieve evaluatie. Plopsa besloot partner Dançar mee te betrekken in hun volgend event rond Halloween. We mochten ook de kerstproducties verzorgen, de ‘Winterbar’ en de ‘Kerstshow Luminaria’. En nu mogen we dat grote personeelsfeest verzorgen. Dat is opnieuw een upgrade voor onze dansers.”

Samenwerking met koor

“Eén jaar geleden begonnen we met die Awards, intern voor Plopsa De Panne, maar nu mogen we het volledig team van Plopsa voorzien van entertainment. We werkten een volledige show uit voor woensdagavond 12 februari, waarvoor we ook samenwerken met Spotz-On, het koor van Studio 100. Zij voorzien een stukje zang, wij een stukje dans. Op die manier is er een goede samenwerking tussen beide partijen.”

Dançar heeft al meerdere keren samengewerkt met Plopsa. © Jaelle

Volgens Ricardo kan hij rekenen op 30 dansers, die intern worden opgeleid. “Naast ons recreatief aanbod hebben we ook een dansgroep die wat méér wil doen. Deze dansers krijgen in onze dansschool een goede opleiding. Zo kunnen we aan Plopsaland zeggen dat we over 30 goede dansers beschikken, zodat we voor hen een meerwaarde kunnen zijn. Ze moeten daarom niet altijd allemaal standby zijn hé. Op het personeelsfeest zijn er zo’n 300 à 350 mensen present. We zorgen één uur voor entertainment, samen met Spotz-On en, wel… we gaan nog niet alles verklappen hé”, knipoogt Ricardo. (lees verder onder de foto)

© Jaelle

In zijn (dans)zaal treedt vaak zanger Herbert Verhaeghe op, terwijl vooral Ricardo en partner Melissa dan ook op de dansvloer staan. “In ’t verleden werkten we ook samen met Camille voor de videoclip ‘Diamant’. Onze deur blijft open staan voor iedereen die een samenwerking ziet zitten. Of 2025 een druk jaar zal worden? Ik heb een dansschool in Roeselare, een eigen entertainmentbureau, een vitaliteitszaak in Izegem én een kledingzaak Creativo. Onze dansschool telt 1.000 leden, met veel docenten en vaste personeelsleden. Dat op zich is al een ambitieuze agenda. Naast Plopsa hebben we ook leuke evenementen, zoals ooit een optreden in de Lotto Arena.”

Huwelijk op komst

Heeft hij nog een droom? “Het blijft ons doel om hier een plaats te bieden waar de passie voor dansen vol tot zijn recht komt. Dit zowel voor kindjes van 2,5 jaar tot kids, jeugd en volwassenen. Mijn droom is dat verder te kunnen uitbouwen, samen met mijn partner Melissa waarmee ik in mei trouw.”