Dansen er in december West-Vlamingen mee in het ensemble van de ‘Winterrevue’?

Op 21 juni 2022, tijdens het lanceringsevent van Backstage Producties werd de ‘special guest’ van de zevende Winterrevue bekend gemaakt. En dat is niemand minder dan … Margriet Hermans! Ondertussen zijn de voorbereidingen al van start gegaan om opnieuw een prachtige live show te creëren. Het creatieve team, onder leiding van Stany Crets doet vandaag een auditie-oproep voor het ensemble (m/v/x): “Voor de zevende Winterrevue zijn we op zoek naar professionele dansers en zangers met dansskills (m/v/x). Ben jij tussen 20 en 35 jaar oud en ben je vrij op 25 augustus in de namiddag? Stuur jouw CV dan vóór 19 augustus naar hallo@backstage-producties.be en wie weet schitter jij binnenkort op ons podium.” (PADI)