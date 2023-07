Danny Fabry is met ‘Ca C’est La Vie’ te zien in ‘Tien-om-te-Zien: “In de gouden jaren had ik in dat liedjesprogramma drie nummer 1-hits”

Tussen het ‘jonge geweld’ zoals Camille en Pommelien Thijs zagen we ook Danny Fabry staan, die eveneens op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’ mocht optreden. Hij zong ‘Ca C’est La Vie’, een lied uit 1989. Danny (op donderdag 3 augustus 75 jaar!) werd door VTM gevraagd als één om terug te zien. Danny heeft dan ook al heel wat herinneringen aan dit liedjesprogramma.

Vertel, welke herinneringen bewaar jij allemaal aan ‘Tien-om-te-Zien’? Hoeveel keren stond jij al op dat podium?

Danny: “Och, ik ben de tel kwijt, maar ik was er wel bij vanaf de start van ‘Tien-om-te-Zien’. Vooraleer VTM daarmee begon, was dat een beetje een slechte periode voor de Vlaamse zangers. Toen begon ‘Tien-om-te-Zien’ en dan steeg de belangstelling voor Vlaamse artiesten. Dat was een bom. Ik had er zelfs drie nummer 1-hits: ‘Ca C’est La Vie’, ‘De Telefoon Huilt Mee’ met Silvy Melody, en ‘Bij Jou Voel Ik Mij Nooit Alleen’. Met ‘Blijf Je Bij Mij’ eindigde ik op nummer 2 én dat was ook een mooi resultaat. Dat waren heel mooie tijden. Bij Radio2 eindigde ik ook wel eens bovenaan de lijst met o.a. ‘Anita’, ‘De Allermooiste’…”

Dankzij ‘Tien-om-te-Zien’ ging je carrière in stijgende lijn. Juist toch?

Danny: “Dat is waar. Ik zing nu al 52 jaar, maar het is leuk wanneer je op tv komt. Zien ze je niet op het tv-scherm, dan kennen ze je niet. De jongere artiesten zijn nu wel al vlugger te zien in één of ander tv-programma, maar vroeger hadden wij dat gelijk niet. ‘Tien-om-te-Zien was een geschenk dat uit de hemel kwam vallen..”

Vorig jaar was je niet present tijdens ‘Tien-om-te-Zien’. Dit jaar mag je nu wel één van je liedjes brengen. Is het nu een speciale gelegenheid?

Danny: “Neen, ik zing ‘Ca C’est La Vie’. Trouwens, vorig jaar was ik met vakantie en dus kon ik hier niet zijn. Vroeger liet ik wel mijn verlof staan voor een tv-optreden, maar nu doe ik dat niet meer. Ik vind het leuk dat ze me dit jaar toch niet vergeten zijn. Ze hielden hun woord.”

Danny Fabry present bij ‘Tien-om-te-Zien’. © PADI/Jens

Je vindt het ongetwijfeld nog altijd leuk dat je mag meedoen in dat liedjesprogramma?

Danny: “Wat ik nu het tofste vind, is dat ik al die jonge artiesten eens van dichtbij zie en leer kennen. Ik had net een gesprek met Metejoor. Dat is een toffe man. Ik kende die enkel van tv, maar als je ermee praat is dat super.”

Zie je nog een samenwerking eruit vloeien met een jonge artiest of zeg je – met alle respect – ik ben daarvoor te oud, zoiets doe ik niet meer?

Danny: “Een duet, daar denk ik niet meer aan. Ik breng regelmatig nog een nieuwe single uit, maar dat hoeven er nu ook geen drie per jaar meer te zijn. Ik denk niet dat ik dat nog nodig heb, maar ik ga dat niet meer doen. Ik wil wel nog regelmatig een liedje brengen waarin ik geloof. Trouwens, ondanks mijn leeftijd heb ik deze maand nog 20 optredens. En recent bracht ik nog de single ‘Smoorverliefd’ uit, een moderner nummer. Ik haalde er zelfs Radio2 mee, maar mijn fans verwachten toch van mij vooral m’n ambiancesongs. Ik geraak toch niet af van dit genre. Ik zing ook graag een mooie slow, maar écht te modern is niet iets voor mij.”

Je bent nu te zien in ‘Tien-om-te-Zien’. Is je jaar nu geslaagd of vind je dat niet hét belangrijkste?

Danny: “TV is altijd interessant. Voor mezelf is dat dus meegenomen. Veel mensen zullen mij terug zien op tv en dat is mooie reclame. Het is best mogelijk dat dit extra werk brengt.”

Misschien beginnen nu ook jonge fans je te volgen? Een nieuw publiek? Wie weet?

Danny: “Ik zag het net tijdens de algemene repetitie. Jongeren zongen mijn liedje ‘Ca C’est La Vie’ uit 1989 mee. Dat zijn normaal jongeren die afkomen voor Camille. Ik vond dat leuk.”

Wat vind jij van de muziek van de nieuwe generatie, zoals een Camille of Pommelien?

Danny: “Super! Hopelijk breekt Camille in Duitsland ook door en Pommelien wordt nog een grote actrice.”

Heb je nog iets speciaals in petto in de komende maanden?

Danny: “Op zondag 6 augustus is er mijn verjaardagsshow in het Feestcomplex Europa in Brakel. Maar dat is al twee maanden uitverkocht! In oktober breng ik nog een single uit, een échte Fabry-stamper. Maar ik heb nu nog geen idee wat het zal worden. Maar nu geniet ik vandaag vooral van deze tv-opname.” (PADI)

Vrijdag 4 augustus is Danny Fabry na 20.30 uur te zien in ‘Tien-om-te-Zien’ op VTM. Er zijn ook optredens van o.a. Jaap Reesema, Aaron Blommaert, Mama’s Jasje, Viktor & Kobe, Camille, Pommelien Thijs, enz.