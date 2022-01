Danny Fabry brengt nieuwe single ‘Kom terug’ uit en viert 51ste jaar op de bühne

Danny Fabry heeft een nieuwe single ‘Kom terug’. Het nummer gaat over een man die alleen achter blijft met zijn twee kinderen, nadat zijn vrouw vertrokken is. Danny viert ook dit jaar zijn 51ste jaar op de bühne. “Door corona kon dat vorig jaar niet doorgaan. Ik voorzie geen groots feest, zoals mijn verjaardagsfeest met 1.000 mensen in Torhout. Nu doe ik een tweetal shows per provincie, zodat ik ook aan heel wat fans kom die mijn jubileum kunnen meevieren”, verklapt Danny.

“‘Kom terug’ is een lied dat al 30 à 35 jaar oud is. Het is geen liedje van mezelf, wel van iemand anders. Ik kwam op een optreden en hoorde dat liedje weerklinken. Ik besloot van het ook uit te brengen, maar wel op een andere manier met andere muziek, violen… Het is een Vlaamse klassieker of een Vlaams liedje voor de Vlaamse mensen. Zo’n liedjes komen nog maar weinig uit. De song gaat over een scheiding. Wanneer iedereen die gescheiden is dat liedje aankoopt, dan heb ik een hit”, lacht Danny. “In mijn liedje is de mevrouw weg. De man blijft alleen achter met zijn twee kinderen Peter en Tom. De man zingt ‘Kom terug’. Ook in de clip spelen twee jongens mee. Het is eens iets anders, dan de man die vertrokken is.”

Danny is nu zondag tussen 10 en 12 uur te zien in het programma van Herbert op MENT TV. © PADI/Daniël

Danny staat al 51 jaar op het podium. Vorig jaar kon hij dit gouden jubileum niet vieren wegens corona. “Ik vier telkens mijn verjaardagshow in Torhout, met ongeveer 1.000 aanwezigen. Dit jaar durf ik dat niet doen. Een artiest maakt kosten en als het dan terug met zoveel mensen niet mag doorgaan. Ik ben van plan om mijn jubileumshow in iedere provincie één, twee of meerdere keren te brengen. Op die manier bereik ik ook veel mensen. Ik begin eraan op zondag 6 maart in Brakel. Het wordt een zang- en humorfestival. Daar stel ik ook mijn nieuwe single voor. Ook mijn full-cd ’50 jaar Danny Fabry’ komt dan uit. Het is een dubbel album. Eén schijfje met alle hitjes erop, één met negen nieuwe liedjes.” (PADI)

Op zondag 30 januari praat Danny Fabry tussen 10 en 12 uur over zijn carrière in het programma Herbert op MENT TV. De nieuwe single is te downloaden via de grote streamingsplaforms.