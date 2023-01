Danny Diëgo schittert in Rhodesgoed in Kachtem: Ambiance vanaf minuut één tot de allerlaatste seconde!

Woensdagavond stond er voor de allereerste keer een optreden gepland van de Nederlandse artiest Danny Diëgo in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Wim en Hilde Degezelle-Donck hoorden al vaak positieve feedback vertellen over deze artiest, zodat ze besloten van ook deze zanger een kans te geven in hun brasserie. Vanaf het eerste nummer waren Wim en Hilde al overtuigd. Wàt een ambiance, wàt een talent! Danny stond in totaal misschien vijf minuten op het podium. Verder deed hij niets anders dan tussen het publiek staan, meedoen in de polonaise, even naast een dame plaatsnemen, tot zelfs rechtstaan op de toog van de bar, enz. Danny Diëgo is niet enkel een uitmuntende zanger, maar ook een heel goede entertainer met als eindresultaat: jawel, op woensdag 15 november mag Danny al terug keren naar de prachtige locatie Rhodesgoed in Kachtem.

Het was geen 22, maar wel 21.55 uur toen Hilde Donck het publiek toesprak namens Brasserie Rhodesgoed en zei: “Zijn jullie klaar om erin te vliegen? Er was hier al veel ambiance, maar we steken er nog een tandje bij.” En daar was hij dan, Danny Diëgo die begon met ‘Drink Rode Wijn’ bekend van wijlen Joe Harris. Danny had al direct het publiek mee, stond even kort op het podium en begon dan aan zijn tour doorheen de zaal. De zanger gaf een schouderklopje aan een dansende kerel, zette zich naast een andere dame terwijl hij zong, stuurde een knipoog richting een andere goedlachse fan, enz. Na ‘Zomernachten’ volgde ‘Griekse Melodie’, maar eerst had Danny nog twee mensen Ivan Snauwert (82) en Annie Desmul (79) uit Deinze/Vink op het podium gevraagd. Deze mensen zijn al 58 jaar getrouwd. Het klikt tussen het echtpaar en deze Nederlandse zanger. Het echtpaar mocht meedansen op die song ‘Griekse Melodie’. Danny zei ook: “Dat is hier voor mij een droompje. Zo’n ambiance en we zijn nog maar begonnen. Dat is een kers op die grote toets van de slagroomtaart. Voor mij is dat hier een nieuwe, maar bijzondere locatie. Wie kwam er al naar hier? Ik ben blij dat ik nu bij dat clubje behoor.” De zanger bracht ook ‘Laat Me’ en enkele Hollandse hits. Toen zagen we de allerlangste polonaise in het Rhodesgoed. Nog maar weinig mensen zaten dan neer op hun stoel. Iedereen deed mee en men liep zelfs achter de toog. Hoe gezellig was dat! Na de ballade ‘Alleen Met Jou’ zong hij ‘Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht’. ‘Samen Zijn’ mocht ook niet ontbreken net zoals ‘Ik Heb Stiekem Met Je Gedanst’ en ‘Ik Ga Leven’. Toen hij zong ‘Er Hangt Liefde In De Lucht’ stond Danny zelfs boven op de toog van de zaak. Er volgde dan nog een meezinger, waarna het voorbij was. Of toch niet, want Hilde Donck moest niet vragen naar een bisnummer. Het publiek bleef maar zijn naam roepen. Maar Hilde had al super nieuws mee te delen: “Terwijl jij aan het zingen was, hebben we je al direct geboekt voor een nieuw optreden op woensdag 15 november. Dat moeten we zeker nog eens overdoen.” Danny was zo dankbaar. “Ik voel mij thuis in Vlaanderen en mijn route is hier al lang uitgestippeld. Ik zal in Vlaanderen blijven, ik heb niets te zoeken in Holland”, lacht Danny, waarna er luid applaus volgde. Na nog een bisnummer ‘LaLaLa’ trok Danny zich even kort terug, waarna hij terugkeerde voor een fotomoment met de talrijke aanwezigen.

Danny had een boodschap mee voor zijn fans: BEDANKT! © PADI/Daniël

Onze mening!

Ivan en Annie mochten dansen op het podium bij Danny Diëgo. © PADI/Daniël

Hoeveel kilometers legde Danny Diëgo in 45 minuten af in de zaal? Bij hoeveel mensen stond hij even stil? Bij hoeveel mensen zette hij zich even neer terwijl hij aan het zingen was? Hoeveel dames nam hij even dichtbij toen hij zong ‘Ik Heb Stiekem Met Je Gedanst’? Danny Diëgo is een artiest die op nationaal vlak misschien nog niet volledig is doorgebroken, maar dat komt nog. Zo’n artiest moét op de allergrootste podia staan met duizenden mensen rondom zich, én ook dàn zal Danny erin slagen om iedere aanwezige gelukkig te maken. En die tijd breekt aan, want iedereen die Danny Diëgo nog maar de allereerste keer zag optreden blijft gewoon fan én blijft hem volgen, iedere dag opnieuw. Vraag het maar aan Wim en Hilde van Brasserie Rhodesgoed. Het echtpaar zette Danny Diëgo inderdaad een eerste keer op hun affiche en ook zij werden ‘gepakt’ door die Nederlander die hun zaak vanaf minuut één tot de allerlaatste seconde van zijn optreden in vuur en vlam zette. Chapeau voor Danny, maar ook voor zijn manager Peter Van Bael van Showfact. Dit duo is een tandem, die niét achteruit maar telkens vooruit rijdt. Een tandem die hogerop geraakt, dankzij hun inzet, dankzij de manier waarop ze het publiek inpakken. Dat is immers zo belangrijk: tonen aan de mensen dat je hen graag ziet én zeggen dat je dankbaar bent dat ze afkomen, inclusief nadien tijd maken voor de fans. Danny en Peter zijn ‘gewone mensen’ die de ‘gewone fans’ niet vergeten, maar in hun hart dragen. En zo’n artiesten, zo’n manager, zo’n mensen geraken heel ver in muziekland. Chapeau! (PADI)

Danny boven op de toog van de bar. © PADI/Daniël

