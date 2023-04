Danny Diëgo kiest voor de Vlaamse kust én zingt dus ‘Aan De Vlaamse Kust’

De sympathieke Nederlander Danny Diëgo die ondertussen al heel wat Vlaamse harten sneller heeft doen slaan, geeft opnieuw aan dat ook zijn hart sneller klopt voor Vlaanderen. Om deze liefde kracht bij te zetten en iedereen hiervan te overtuigen besloot hij een nummer te maken over de Vlaamse kust!

De meer dan geslaagde 1 aprilgrap – waar Danny zijn ‘gelukszweet’ ging verkopen – trok bijzonder veel aandacht van pers en TV. Honderden meningen werden gelanceerd. Alles -tot het onvoorstelbare toe – werd uitgesproken. Ook de roddelpers schoof lekker aan. Maar niemand vermoede echter dat het fel begeerde, met gelukszweet gevulde buisje, de voorbode was van zijn volgende release. Het zogenaamde gelukszweet was niet meer dan zout zeewater met een schepje noordzeezand .. afkomstig van … Ja ja ‘De Vlaamse Kust’. Hoe wil je het hebben? Een Nederlandse artiest die de Vlaamse kust in België en Nederland in de verf gaat zetten. Na de succesvolle samenwerking met Vredeveld Russchen Music, die eerder al tekenden voor ‘Alleen met Jou’ werd aan dit duo opnieuw gevraagd om een leuke meezinger te maken. Jeroen en Robert die eerder al nummers maakten voor onder andere Mart Hoogkramer, gingen er dan ook meteen mee aan de slag. Of je nu meezingt of niet, met ‘Aan De Vlaamse Kust’ belooft de zomer nog heter te worden. (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingplatforms