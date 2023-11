Danny Diëgo bezocht met de polonaise de Rhodeshut én de toiletten in de vernieuwde Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

Woensdagavond stond de Nederlandse zanger Danny Diêgo voor het tweede jaar op rij op het podium van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Op maandagmorgen 3 juli werd het Rhodesgoed geteisterd door een zware brand. Door de inzet van talrijke vakmensen kon de brasserie al terug de deuren openen op maandag 6 november of vier maanden na die zware klap. Danny Diëgo was de tweede artiest die in de ‘nieuwe’ brasserie mocht zingen. Hij nspecteerde tijdens zijn optreden de Rhodeshut waar de kids welkom zijn én hij nam ook met de polonaise de trap, richting toiletten en terug.

Wim Degezelle en Hilde Donck hadden zich de voorbije zomer anders voorgesteld, maar het noodlot sloeg helaas toe. “Dat brandje was erg, maar dat is niets in vergelijking met menselijk leed. Het is inderdaad erger wanneer je dierbaren verliest, zoals we dat ook recent in onze naaste kring meemaakten”, stipte zaakvoerder Wim Degezelle aan onze tafel aan. Maar liefst vier maanden lang was Wim nu eens geen duivel-doet-het-al in zijn eigen zaak, maar hielp hij mee met de bouwwerken. Er moest immers zoveel worden geregeld. “Chapeau voor iedere vakman die elkaar hier zo snel opvolgden. Zoiets vergeten we nooit.”

En wie kwam er daar piepen uit de Rhodeshut voor de kids? Jawel, Danny Diëgo. Hij zag dat het goed was. © gsm PADI

Net vooraleer Danny Diëgo – die vorig jaar een eerste keer van de partij was – het podium betrad, werd hij aangekondigd door Hilde Donck. “Vorige week was er hier een klein feestje (optreden Willy Sommers, padi), we gaan nu voor een groot feestje. We nodigden de ‘chef van de ambiance’ uit. Ik zou zeggen: het dak mag eraf, maar we maakten dat dit jaar al eens toevallig mee en dus gaan we het zo laten”, lacht Hilde, waarna Danny het podium betrad. “Dit stukje in hun leven moeten ze zo snel mogelijk vergeten. Je zei het net: het dak eraf, maar dat mag nooit meer gebeuren. Beneden keek ik naar alle beelden van de bouwmensen. Het is een behoorlijke prestatie om binnen twee maanden tijd àlles terug op te bouwen. Dat is niet gemakkelijk, maar enkel haalbaar wanneer het goed gecoördineerd is. Het is een prachtzaak geworden. Mijn complimenten voor iedereen die hieraan meewerkte. Ik zou zeggen: hef het glas, want we gaan er een rood wijntje op drinken.” En zo begon Danny aan zijn song ‘Drink Rode Wijn’. Hij zong ook o.a. ‘Dolle Zomernacht’, ‘Griekse Melodie’, ‘Stiekem Met Je Gedanst’, ‘Ik Heb Je Lief’, ‘Vrienden Voor Het Leven’, ‘Laat Me’, enz.. (PADI)

Danny Diëgo amuseerde zich. © PADI/Daniël

Op woensdag 13 november 2024 is Danny Diëgo terug van de partij in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Je kan nu al reserveren via www.rhodesgoed.be.