Dana Winner zong duet met Ronan Keating en Il Divo, maar kreeg het publiek vooral stil aan de zijde van broer Philip

Was je er niet bij op zondagavond 30 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen op Dana Winner haar optreden? Dan heb je echt waar iets gemist. Niet enkel haar sterk repertoire of haar mooie kledij, maar vooral ook de duetten die ze zong met Ronan Keating, Il Divo én zelfs met haar broer Philip. Samen zongen ze ‘Panis Angelicus’, een lied dat ze zolang samen zongen in het kerkkoor. Werkelijk prachtig. In het imposante sportpaleis was het op dat moment muisstil.

“Het is geleden van 2002 dat ik hier nog eens stond”, verklapte Dana Winner bij aanvang van haar optreden. “Inderdaad, ’t is al 20 jaar geleden.” Op 9 november 2019 trad Dana wel nog eens op in de Lotto Arena, maar het Antwerpse Sportpaleis, dat is nog iets anders. De zangeres begon met ‘Later is van jou’, gevolgd door ‘Beautiful life’, ‘Regen van geluk’, ‘The lucky one’, Dit wonder’, Stand van de maan’, ‘Ik geef me over’.

“Kinderen zijn zo belangrijk en zijn onze toekomst!” © PADI/Fan Carine

Dana benadrukte hoe belangrijk kinderen wel zijn. Ze prees de inzet van al die jongeren die samen met haar op het podium stonden. Natuurlijk mocht ‘Geef de kinderen een wereld’ niet ontbreken. En daarna kondigde ze de eerste internationale gast aan. Ronan Keating mocht zijn songs ‘Loving each day’, ‘If tomorrow never comes’, ‘Baby can I hold you’ en ‘Life is a rollercoaster’ zingen. De artiest werd bejubeld, vertrok, maar hij keerde terug met aan zijn arm Dana Winner. Ze gaf toe dat ze heel nerveus was. Ronan zei: “Jij moet toch niet nerveus zijn, jij bent Dana Winner’. Samen zongen ze ‘When you say nothing at all’. Het publiek applaudiseerde luid, waarna Ronan vertrok. Dana zei nog: “Zo’n lieve man als Ronan, die kom je zelden tegen de dag van vandaag.” Dana vertelde hoe hij tijdens de soundcheck op zijn gemak zat te luisteren. “En dat voor zo’n internationaal artiest!’. De zangeres vervolgde met ‘Vogelvrij’, ‘Westenwind’ en ‘Ik hou van jou’, waarna er 20 minuten pauze volgde.

Het was precies 20 jaar geleden dat Dana nog eens optrad in het Antwerpse Sportpaleis. © PADI/Fan Carine

Omstreeks 21.54 begon Dana aan deel twee met ‘Ik hou van jou’, gevolgd door het wondermooie lied van Celine Dion ‘Ne partez pas sans moi’. Ook ‘You’re the voice’ bracht de zangeres uit Limburg en natuurlijk haar bekende liedjes ‘Op het dak van de wereld’ en ‘De oude man en de zee’. Dana heeft ook een sterke Abba Medley, die ze vaak tijdens haar optredens zingt en die ook in het Antwerpse Sportpaleis niet mocht ontbreken. En dan, terug een verrassing. Neen, niet Il Divo, wél haar broer Philip. “We zongen lang samen in het koor en dàt liedje zongen we vaak. Vandaag brengen we het hier samen”, stipte Dana aan, waarna Philip en Dana ‘Panis Angelicus’ zongen. En wàt een stem heeft die broer van Dana! Het publiek was heel stil, een pakkend moment! Dana kondigde haar volgende gasten aan, namelijk Il Divo. De vier groepsleden – één nieuwkomer, want eind vorig jaar overleed het groepslid Carlos – zongen ‘Regresa A Mi’, ‘Adagio’, ‘For Once In My Life’, ‘Time to Say Goodbye’. Het publiek stond recht. Het was precies of de helft van de bezoekers voor Il Divo waren gekomen. Toen Il Divo vertrok, keerde Dana terug met alweer een ander kleed aan. Oei, geen duet met Il Divo? De zangeres zong ‘One moment in time’. Daarna kwamen al die jongeren op het podium en Dana begon met ‘Conquest of paradise’. Dit deed ze niet alleen, want ook Il Divo kwam er eveneens bij staan. Als extra song volgde ‘Weer verder gaan’, waarna het doek viel over haar show.

Dana en Ronan Keating © Carine

Dana, samen met Il Divo. © Carine

Dana kan niet zonder muziek, maar de zangeres heeft ook een boontje voor mode. Tijdens haar concert verdween ze diverse keren in de coulissen om dan in een andere prachtige tenue terug te keren. Gracia Live en iedereen die eraan meewerkte, zorgden ervoor dat dit grootse optreden nog lang zal nazinderen bij het aanwezige publiek en dat ook Dana binnen vele jaren dit optreden nog altijd als één uitschieter zal aanstippen. Proficiat nachtegaal uit Limburg! (PADI)

Dana bracht heel wat jongeren mee die meezongen en meedansten. © Carine

Zaterdag 26 november: Dana Winner in concert in zaal Owla, Blikske 3 in Brugge. Tickets met driegangendiner: 69 euro. Info: www.owlabrugge.be