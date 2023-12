Dana Winner zingt nu vrijdagavond kerstliedjes in Brugge en zondagavond in Oostende: “Ik combineer die kerstsongs met liedjes uit mijn eigen repertoire”

Op vrijdagavond 15 december is Dana Winner te gast met een kerstconcert in de Sint-Gilliskerk in Brugge. Twee dagen later is ze terug in West-Vlaanderen, want dan zingt ze kerstliedjes in Kursaal Oostende. Dana bracht ook een nieuw album ‘Turn The Page’ uit. 2024 wordt voor haar eveneens een heel belangrijk jaar, want dan staat ze 35 jaar op het podium. Op zondag 8 december brengt ze ’35 jaar in concert’ in de Lotto Arena in Antwerpen.

Op vraag van Gracia Live reden we naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, waar Dana vorige vrijdagavond haar eerste Kerstconcert van 2023 gaf. Voor de algemene repetitie was er backstage nog wat tijd om vragen te stellen. Terwijl Dana een soepje at, babbelden we over Kerst én ook het nieuwe jaar 2024.

Vanavond start je met uw kersttour. Hoeveel kerstconcerten heb je staan in uw agenda voor 2023?

Dana: “Ik denk een achttal. Ik ben één van de eerste artiesten, die begon met kerstconcerten. Ik doe dat al sinds de jaren negentig. Ik sta in West-Vlaanderen in Oostende, ook in Brugge, maar probeer toch niet overal te staan en mijn agenda niet volledig vol te proppen met optredens in die periode. Kerstdagen blijven voor een artiest ook nog altijd hoogdagen.”

Ik las dat je vanavond de mooiste kerstklassiekers brengt. Mag ik zeggen dat een kerstrepertoire samenstellen een gemakkelijk werkje is, want ieder jaar breng je wel de allermooiste kerstklassiekers.

Dana: “Er bestaan inderdaad veel kerstklassiekers, maar ik zal ze niet allemaal zingen. Daarnaast breng ik ook liedjes uit mijn eigen repertoire. Kerstmis is voor gelovigen, maar niet iedereen is gelovig. Toch is Kerstmis een heel fijne periode van het jaar. Dan moet je liedjes brengen die voor deze periode van het jaar heel goed geschikt zijn. Dat doen we dan ook.”

Wat zijn volgens U de allermooiste kerstklassiekers?

Dana: “Ik ben een grote fan van ‘The Sound of Music’. Daar word ik heel blij van. Als ik die film rond Kerst niet zie, dan heb ik iets gemist.”

Dana Winner © Dirk Alexander

Ben je een fanaat van kerst en nieuwjaar?

Dana: “Voor iedereen zou het hele jaar door Kerstmis moeten zijn. Dat zou het fijnste zijn, maar dat is een utopie. Ik vind het een heel fijne periode. Alles wordt kleiner. Alles is verlicht, het wordt gezellig, er is overal in de straten kerstmuziek te horen. Mensen lopen opgewekt. Iedereen gunt elkaar die periode. Het zou fijn zijn moest er nu nog voor iedereen ook vrede zijn. Dat is heel spijtig. Als we de moed bij elkaar zouden rapen en we inspanningen doen, elkaar begrijpen, het elkaar gemakkelijk maken en elkaar iets gunnen, dan zouden we toch tot een betere consensus moeten komen, maar misschien zijn we op dat vlak toch een beetje te verschillend van elkaar.”

Heb je schrik voor de toekomst?

Dana: “Ik ben daar bang voor. Ik was zo blij dat er een beetje vrede was, we gingen de goede richting uit. Iedereen zou vrede moeten willen.”

Werk je op zo’n dagen of zit je liever thuis knusjes in de zetel?

Dana: “Ik treed op tot zaterdag 23 december. Dan vier ik kerst in familiekring. Op woensdag 27 december reis ik voor een concert naar Zuid-Afrika. Ik ben terug op zondag 31 december, precies op de verjaardag van mijn moeder. Het is fijn om dan hier te zijn en met mijn dierbaren te kunnen vieren.”

Bewaar je bepaalde mooie herinneringen aan de kerstperiode? Een speciaal optreden? Een uniek cadeau?

Dana: “Ik vind het vooral fijn om samen te zijn. We zijn met 25 in onze familie en om iedereen samen te krijgen is dat niet evident, maar iedereen maakt zich vrij op die dagen.”

Vandaag breng je ook uw nieuw album uit. Wat prijkt erop?

Dana: “Nederlandstalige liedjes die we in de voorbije jaren uitbrachten, aangevuld met clips die we opnamen in het Cultureel Centrum in Bree en waarvan er al een aantal op YouTube staan maar die we nu ook aanbieden op mijn nieuwe album. Het album is inderdaad een verzameling geworden van o.a. eerder uitgebrachte singles en sterke covers. Zo staan onder andere de nummers ‘Miss You Most’, ‘Schilderij’ en ‘Weer Bij Mij’ op de plaat. De single ‘Never Enough’, een cover van een van de songs uit de populaire film ‘The Greatest Showman’ die ik in oktober uitbracht, mocht ook niet ontbreken op het album. Ook nieuwe nummers vinden hun plaats op de plaat. Zo staat er een sterke cover van ‘A Million Dreams’ van P!nk op en zing ik eveneens een nummer in het Duits: ‘Mein Wort’.”

En welke zijn de verschillen met uw vorige cd?

Dana: “In 2019 bracht ik mijn vorige cd uit, eveneens in het Nederlands. Door corona duurde het nu wat langer dat ik een nieuwe cd uitbracht. Maar een cd uitbrengen om er één uit te brengen, dat is ook niet nodig. Nu kunnen we er de nieuwe single ‘Ik Neem Je Mee’ aan linken. Het maakt ook niet uit in welke taal ik die cd uitbreng.”

Uw voorkeur qua song aub.

Dana: “Het nieuwe nummer ‘Ik Neem Je Mee’ – een vertaling van mijn nummer ‘Turn The Page’ uit 2014 – van John Ewbank vind ik heel mooi. Het staat ook in het Engels erop. Ik vind ze allebei heel geslaagd.”

Dana Winner, vorig jaar tijdens haar optreden in het Sportpaleis. © Steve Dinneweth

Volgend jaar sta je 35 jaar op het podium. Dat telt al hé! Het wordt een heel feestjaar mét als toetje een jubileumconcert op 8 december 2024 in de Lotto Arena in Antwerpen of zal je het meerdere maanden rustig houden en je vooral focussen op dit jubileumconcert?

Dana: “Volgend jaar zullen we ons vooral focussen op de Lotto Arena. Ik zou graag met een groot orkest werken. Het wordt een klassevolle show, waarin ik 35 jaar aan muzikale herinneringen, mijn grootste hits en onvergetelijke herinneringen zal delen met mijn fans.”

We kennen elkaar al sinds de jaren negentig. Ik was erbij toen je optrad in het Antwerpse Sportpaleis, stond zelfs met u voor een persmoment ooit op het dak van de Lotto Arena én woonde ook dat optreden bij. Ik denk dat je in 2019 in de Lotto Arena stond én dat je vorig jaar het Sportpaleis deed. En nu terug naar (met alle respect) het kleine zaaltje? Koos je voor de Lotto Arena omdat dit intiemer is?

Dana: “Dat is een TOP zaal! Ik vind dat fantastisch, geweldig. Mensen die al zowel in de Lotto Arena als in het Sportpaleis waren, zeiden dat ze de Lotto Arena zo fijn vinden omdat het intiemer is. Theaters doe ik al sinds de jaren negentig, dat doe ik ook super graag. Beide zalen hebben hun charmes.”

Hoe gaat het nog met uw carrière in Nederland en Duitsland?

Dana: “Ik ga wél naar Zuid-Afrika terug, dat is heel leuk om daar te doen. Daar zit ik in heel veel harten. In Duitsland word ik ook nog vaak gedraaid. Ik zal dus ook nog wel in de harten van die mensen zitten.”

Wat mag ik je toewensen voor het nieuwe jaar?

Dana: “Een goede gezondheid, dat is het belangrijkste. En dat iedereen die ons dierbaar is ook bij ons mag blijven.” (PADI)

Info kerstconcerten: www.danawinner.be – Info jubileumconcert Lotto Arena op 8 december 2024: www.gracialive.be – Info nieuwe album: https://lnk.to/AlbumTurnThePage