Dana Winner viert 35ste muzikale verjaardag met jubileumconcert in de Lotto Arena: “Een wereldtournee? De wereld is groot, maar toch klein tegelijk”

Op zondagavond 8 december staat Dana Winner in de Lotto Arena in Antwerpen. De zangeres viert haar 35ste muzikale verjaardag. Zoals twee jaar geleden in het Antwerpse Sportpaleis zal Dana nu ook weer haar fans weten te verbazen. Zeker is al het duet met Kelly Poukens. Beide dames brengen voor de allereerste keer in de geschiedenis het lied ‘Barcelona’ van Freddie Mercury & Montserrat Caballé. En wie weet volgen er nog verrassingen. Zit Dana nog met een droom? “Wie weet, eens een wereldtournee?”, glimlacht ze.

In Mercure City South in Antwerpen sloegen we de zoveelste babbel met Dana. Inderdaad, we kennen deze Limburgse zangeres al lang en maakten al onvergetelijke momenten mee, zelfs waren we ooit present op haar huwelijk met Wilfried Van Balen.

35 jaar Dana Winner. Ik ben er zeker van dat ik vanaf dag één van uw carrière erbij was. Ik herinner mij nog de tijd van uw toenmalige manager Jos Eerdekens, uw bezoek aan mijn ouderlijke woning, hét moment waarop je te gast was in oktober 1993 op mijn verjaardagsfeest in Restaurant Merelhoeve in Emelgem, enz. Kortom, we deelden al zoveel mooie momenten, zoveel overgetelijke samenkomsten, waarvoor dank. Ben je zelf geschrokken dat alles zo vlug voorbij gaat? Een leven vol muziek of al 35 jaar is al voorbij.

Dana: “Ik vind het heel leuk, want ik kom dikwijls mensen tegen die mij door de jaren heen hebben gevolgd en die hebben allemaal van die anekdotes. Telkens herinneren ze mij aan dingen, die voor mij al zijn gepasseerd. Soms weet ik dat zelf al niet meer. Gisteren zei ik nog tegen mijn man Marc dat ik je al lang ken. En zoals jij dat nu allemaal zit te vertellen, ik vind dat allemaal heel fijn. Ik ben heel blij dat ik dat allemaal al heb mogen meemaken en ervaren. Dat ik al veel uitdagingen kon en mocht aangaan. Alles wat ik tot nu doe of al gedaan heb, heb ik met mijn twee handen gegrepen. Ik heb daar keiveel moeten voor werken. Maar ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan en ik doe dat nog altijd heel graag.”

Hoe blik je 35 jaar later op uw carrière terug? Tevreden over die voorbije jaren of denk je: verdorie, daar kon ik wel nog een beetje beter hebben gescoord, iets méér eruit hebben gehaald?

Dana: “De tijd gaat snel hé. 35 jaar, ik sta daar eerlijk gezegd niet bij stil. Mensen vragen aan mij hoeveel platen ik al heb uitgebracht? Ik weet dat niet… Ik weet dat het er veel zijn, ik weet dat ik veel nummers heb. Een ongelofelijk gigantisch repertoire. Als ik van bovenuit mag kijken naar beneden, dan heb ik al een ongelofelijk parcours afgelegd. Ik had het deze week met ons ma nog erover. Ons ma wordt dit jaar 90 jaar, die is exact 30 jaar ouder dan ik. Dat is ook fijn voor mij, omdat het fijn is voor haar. Ze heeft het allemaal zien gebeuren. Ons mama is heel trots en ik ben ook heel blij.”

Ben je blij dus met je voorbij muzikale parcours?

Dana: “ Je hebt altijd momenten waarvan je denk dit had ik anders moeten doen of had ik dit maar beter zo of zo gedaan, dan was ik een andere weg uitgegaan. Ik denk dat je voor elke keer dat je iets wilt doen, je toch probeert om het beste eruit te halen. Als het achteraf anders is uitgedraaid, dat moet je de fout wel bij jezelf leggen. Heb ik verkeerde keuzes gemaakt? Dat kan!”

Het is logisch dat het in 35 jaar niet allemaal rozengeur en maneschijn was. Welke dipjes maakte je mee?

Dana: “Als er een plaat uitkwam en ik had het gevoel dat ik er toch méér van had verwacht, maar dat heb je niet altijd in eigen hand. Of dat ik dacht van daar had ik mijn been moeten bij stijf houden of dat had ik niet moeten doen. Ik werk samen met een team en dat is: samen uit en samen thuis. Dipjes? Op persoonlijk vlak is dat wel mijn scheiding. Dat hoop je ook altijd tot een goed eind te brengen. Dat is niet zo geweest, oké. Het leven gaat ook verder en je probeert ook van elke dag dat komt iets moois te maken. Elk stukje dat in je carrière komt, wil je goed doen. Niet altijd alles kan rozengeur en maneschijn zijn. Dat weten we ondertussen ook al hoor.”

Welke zijn uw hoogtepunten?

Dana: “Ik maakte veel hoogtepunten mee. Ik mag ook zeggen dat alles wat ik in mijn carrière heb gedaan, ik heb daar hard voor moeten werken. Ik begon te zingen op een bak bier aan een discobar. In welke omstandigheden heb ik toen moeten werken? Ik begon aan mijn muzikale carrière in een minder luxueuze toestand. Er zijn betere omstandigheden om te starten. Maar dat maakte mij wel tot wie ik vandaag ben. Je moet werken om iets te kunnen bereiken. Of ik daar rouwig om ben? Soms denk ik van moest ik toen weten wat ik nu weet of omgekeerd, dan stap je daar met je twee voeten anders in. Aan de andere kant denk ik van ja we weten ook wat het vak inhoud. Je moet kunnen zingen om iets te bereiken en om iets te kunnen zijn. Anders blijft het – denk ik – ook niet duren. Een les van toen ik tekende bij Jean Kluger. Hij zei: ik wil dat je geen eendagsvlieg bent. Ik wil dat je meer bent. Dank u Jean!”

Je verwierf bekendheid in eigen land, maar ook in Nederland, Duitsland én zelfs Zuid-Afrika. Is er één land waarvan je denkt: verdorie, daar was ik toch ook graag muzikaal doorgebroken?

Dana: “Dit jaar gingen we twee keer naar Thailand, waar het super goed verliep. Ik werd fantastisch ontvangen en het optreden verliep heel goed. Ik zou graag eens een wereldtour maken. Dat staat nog op mijn bucketlist. Ik zou het fantastisch vinden om concerten te doen waar ik nog nooit ben geweest. Dan denk ik aan Zuid-Amerika, Canada, Australië… Ik zou dat heel fijn vinden, moest dat mogelijk zijn. Als ik nu zie wat ik in Thailand heb kunnen doen, wie kende mij daar? Niemand kende mij daar. Toch werkte het super goed. De wereld is groot, maar ook klein tegelijk. Alles is te vinden op internet. Die organisatie vond mij via ‘One Moment In Time’, die ondertussen 260 miljoen views telt. Het is fantastisch dat je zoveel te zien en te horen bent in de wereld, waar dan ook.”

Hoeveel keer was je die jaar in Thailand?

Dana: “In ’t begin van 2024 was ik daar aanwezig en ook tijdens de voorbije zomer was ik er terug. We hadden de tweede keer nog wat tijd over om tempels te gaan bezoeken. Rond dit concert in Thailand was er ook een ruime reportage te zien. Dat was in het kader van een opening van een heel groot complex. We hebben dat op ons kanaal gestreamd en live uitgezonden.”

Twee jaar geleden zong je in het Antwerpse Sportpaleis met o.a. Il Divo en Ronan Keating. Nu trek je naar de Lotto Arena. Waarom opteerde je nu voor deze zaal?

Dana: “Het Antwerpse Sportpaleis, de Lotto Arena of theaterzalen: ’t is mij om het even waar ik optreed. Ik breng vooral graag mensen samen, zing mijn liedjes en zorg voor sfeer. Of het nu in een grote of kleine zaal is, dat maakt mij niet uit. Trouwens, ik vind de Lotto Arena een heel leuke zaal. Het is vatbaar, intiemer.”

Vertel eens wat méér over je groots jubileumconcert?

Dana: “Ik breng uiteraard een muzikaal overzicht van die voorbije 35 jaren. Ik zing echter wel méér dan ‘De Oude Man En De Zee’. Er was ook nog o.a. ‘One Moment Of Time’ van ‘Liefde voor Muziek’. Ik heb DJ Nicolaz die erbij zal zijn, want we brengen ook ‘Ding A Dong’ én een mystery guest, die ik nu graag toch voorstel, namelijk sopraan Kelly Poukens uit Limburg.” (PADI)

Zondag 8 december om 20 uur: ’35 jaar Dana Winner’ in de Lotto Arena. Tussen de 59 en 79 euro. VIP-tickets: 249, 199, 149 en 99 euro. Info en tickets:www.lotto-arena.be –www.gracialive.be –www.danawinner.com