Dana Winner trad op in zaal Owla in Brugge en het publiek was…

Zondagmorgen: onze gsm rinkelde. Eén winnaar uit Waregem kregen we aan de lijn. “Ik wil je dank zeggen dat we wonen met de PADI SHOW. Mijn vrouw en ik genoten ontzettend van het optreden in die prachtige locatie in Brugge. We beleefden een formidabele avond in een mooie zaal, maar ook met een formidabel optreden van Dana Winner. Dikke merci!” Leuk om zo je zondag te kunnen beginnen en dit nog géén dag na haar optreden.

Deze woorden zeggen genoeg én zeggen vooral wat velen van de aanwezigen beaamden: ’t was prachtig van Dana, die na twee sterke voorprogramma’s zorgde voor de kers op de taart. Chapeau aan de artiesten die de weg effende naar de hoofdshow toe, chapeau aan Dana én chapeau aan het team van Owla Brugge voor deze organisatie. (PADI)

© gsm Sonja

Kalender: www.owlabrugge.be

