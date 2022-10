Dana Winner staat op zondagavond 30 oktober eindelijk in het Antwerpse Sportpaleis, samen met Il Divo en Ronan Keating

Dana Winner is aan het aftellen, want zondag 30 oktober nadert heel snel. Inderdaad, die avond staat ze met de show ‘One Night Only’ in het Antwerpse Sportpaleis. Haar gasten zijn niet zomaar gasten, maar internationale topartiesten namelijk Il Divo en Ronan Keating. Voor Il Divo zal het geen gemakkelijk optreden zijn, want eind december 2021 overleed de Spanjaard Carlos Martin op 53-jarige leeftijd. Momenteel is Il Divo op tournee, zonder hun vierde groepslid.

Je zong al vaak in het Engels, maar met ‘Later Is Van Jou’ keer je terug naar je moedertaal. Waarom opnieuw die omschakeling?

Dana: “Omdat ik het gevoel heb: is het een goed nummer, dan is het een goed nummer en dan maakt het niet uit in welke taal het wordt gezongen. Het was nu geschreven in het Nederlands en ik vond het supergoed. Soms is het beter van een nummer in de taal te laten waarin het werd geschreven. ‘Miss You Most’ was in het Engels geschreven. Dat klonk ook goed. Het is niet altijd beter wanneer je dan een liedje gaat vertalen.”

Komt het omdat je misschien ‘ontdekte’ dat je Vlaamse fans je liever in het Nederlands horen zingen, dan in het Engels?

Dana: “Dat is ook mogelijk. Ik doe nu heel dikwijls theater en dan breng ik een mix van Engels en Nederlands. Ik zing dan in de talen waarin het nummer werd geschreven. Maar ik zing heel graag in het Nederlands, echt supergraag, maar sommige liedjes klinken nu gewoon ook beter in de originele taal.”

Is het gemakkelijker zingen in je moedertaal?

Dana: “Uiteraard! Een liedje zingen in een bepaalde taal, dan associeer je ook dat liedje met die taal. Dat is heel raar. Als je ‘Du’ van Peter Maffay zingt en je doet dat plots in het Nederlands, dan denk je automatisch aan het originele. De kunst is en blijft van een nummer anders én beter te maken dan het originele.”

Dana staat op het podium, samen met Il Divo en Ronan Keating. © PADI/Daniël

‘Later Is Van Jou’ is zo’n mooi opgewekt nummer, met een positieve tekst naar de toekomst toe. Opgenomen met bijvoorbeeld uw dochter in uw achterhoofd, want ook haar toekomst is belangrijk voor je.

Dana: “Voor iedereen is de toekomst belangrijk. Ik denk dat we allemaal moeten proberen toekomstgericht te denken. Ik in de eerste plaats naar m’n dochter toe. Het leegtesyndroom waarmee ik te maken had tijdens de coronaperiode, want mijn dochter week dan uiteindelijk toch uit naar Brussel. Het is mijn oogappel. Je probeert het beste aan je kind mee te geven en haar toch vrij te laten in haar keuzes dat ze maakt. Het botst wel eens, er zijn wel eens tegenslagen, maar tegenslagen kunnen je enkel maar sterker maken. Maak er dus het beste van op de manier waarop je het zelf wilt en als je mij nodig hebt, dan ben ik er wel.”

Een nummer dat eens niet over liefdesverdriet of wat dan ook aan donkere onderwerpen gaat, maar een vrolijke song. Vind je als artieste dat zangers/zangeressen inderdaad eens méér de ‘vrolijke noot’ mogen zingen.

Dana: “We moeten ons niet verschuilen achter dingen, want we zijn ook maar mensen. We hebben ook dagen waarvan we denken dat ze anders ingevuld mochten worden. We maakten ook de coronaperiode mee waarin we thuis zaten. Onze sector werd het hardst getroffen. We moeten proberen van de vrolijke noot naar buiten te brengen, want als wij dan ook nog eens negatief gaan doen dan is dat zeker niet leuk voor ons publiek. Maar iets negatief mogen we eveneens niet wegbannen uit ons leven, want het heeft ook ons geraakt.”

Ben jezelf ook veranderd door die coronaperiode?

Dana: “Vraag dat eens aan mijn medemensen, maar door die corona werden we meer bewust van een aantal dingen die misschien vanzelfsprekend waren maar helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Ik hoop alleen maar dat we er sterker uitkomen en dat we beseffen wat er belangrijker is in ’t leven. Misschien liepen we in de voorbije jaren allemaal onszelf een beetje voorbij, omdat alles aan zo’n hoog tempo ging. Nu gaat het nog heel snel, maar er zijn nog andere dingen belangrijker in het leven dan go go go…”.

Dana tijdens een optreden in De Spil in Roeselare met haar viervoeter die eens goeiedag kwam zeggen op het podium. © PADI/Daniël

Begint het al een beetje te kriebelen, want je show in het Antwerpse Sportpaleis nadert heel vlug. Stress?

Dana: “We moesten door corona die show enkele keren uitstellen. Ik ben blij dat het nadert. Het is lang geleden, maar ik kijk ernaar uit. We kunnen er nu eindelijk aan beginnen. Het is een hele belevenis.”

Ik ben er zeker van dat de funderingen van deze show al zijn gelegd. Wat valt er allemaal te beleven?

Dana: “Vorige keer stond ik in de Lotto Arena, nu in het Antwerpse Sportpaleis. De liedjes die voor de mensen in hun collectief geheugen zitten, mogen we niet wegdenken. Als Bruce Springsteen morgen naar België komt en die zingt niet ‘Born in to USA’, dan zou het publiek niet gelukkig zijn. Voor mij zal dat niet anders zijn. Ik heb er nu twee leuke mensen bij, namelijk Il Divo en Ronan Keating, Het wordt een ander gegeven, maar het publiek zal wel Dana Winner zien én horen. De kaartenverkoop is in de voorbije weken serieus geboost door de nieuwe single ‘Later Is Van Jou’. De dagen komen eraan dat de mensen gezellig samen willen zitten en dus laait die verkoop terug op. Door corona konden de mensen al op heel wat evenementen besparen. Met de dure gas- en elektriciteitsprijzen gaan ze nu hopelijk op iets anders besparen, zeker niet op evenementen. Praat men over een duurder leven, dan wordt dat heel vlug afgewimpeld naar de evenementensector, terwijl er daar ook veel mensen werkzaam in zijn. Onze sector is onmisbaar. We hebben muziek nodig om positief te blijven en om te zorgen dat de wereld blijft draaien. Neem je dat weg, dan blijft het stil…”.

Hoe verlopen de afspraken, de contacten met Il Divo? Ze treden nu al op zonder hun Spaanse vriend die helaas is overleden? Zal er daarrond iets speciaals gebeuren?

Dana: “Dat weet ik niet. Ze zijn op dat moment op tournee; Ze gaan pas die zondagmorgen landen. We doen samen een duet. Ik kijk er naar uit, want ik zal met een stevige groep mannen bij mij staan om een liedje te brengen. Ik kijk ook uit naar het duet met Ronan Keating. Het is een heel leuke variatie in de show.”

Tijdens je vorig Sportpaleis-concert stond jij vooral in voor je kledij. Begon je terug nieuwe outfits te ontwerpen?

Dana: “Ik zal toezien dat wat ik draag 100% Dana Winner is. Ik heb er veel vertrouwen in. Ik vertrouw op m’n eigen gevoel en instinkt.”

Is het na 30 oktober voor jezelf rustig, moet je dan wat afkicken van dit grootse optreden en ligt nadien de focus op kerstconcerten?

Dana: “Eerst is er nog de spanning. Ik probeer iedere dag te sporten. Ik heb dat nodig. Nu meer dan ooit, inderdaad nog meer dan vroeger. Ik kan mij daarin perfect afreageren. Mijn metier ken ik, maar technisch heb je dat niet in de hand. Ik moet dat durven overlaten aan die grote ploeg die erbij betrokken is. Na 30 oktober komt mijn theatertour eraan, de kerstconcerten komen eraan, Zuid-Afrika lonkt om de hoek. Ik doe nog altijd mijn job heel graag, anders zou ik ermee stoppen.” (PADI)

Zondag 30 oktober om 20 uur: Dana Winner in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets: 79, 69, 59 en 49 euro. Exclusive VIP Experience: 249 euro. Diamond VIP Pack: 199 euro. Gold VIP Pack: 149 euro. Silver VIP Pack: 99 euro. Tickets viawww.sportpaleis.be of via Gracia Live. Andere optredens in West-Vlaanderen: zaterdag 26 november om 21 uur in zaal Owla in Brugge – 10 december om 20 uur: A Magical Christmas in Westende – 11 december om 18 uur: A Magical Christmas in Meulebeke – 17 december: A Magical Christmas in Oostende – 18 december om 18.30 uur: A Magical Christmas in Otegem.