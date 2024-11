Dana Winner brengt spraakmakend duet ‘Barcelona’ met sopraan Kelly Poukens voor het eerst live op het podium in de Lotto Arena

Op zondag 8 december is het eindelijk zover: dan viert Dana Winner haar indrukwekkende carrière tijdens een groots jubileumconcert in de Lotto Arena. De zangeres denkt echter nog lang niet aan stoppen: van een single met DJ-duo1984 tot een verrassende samenwerking met internationaal bekroonde sopraan Kelly Poukens, de veelzijdige artieste is nog lang niet uitgezongen.

Dat Dana niet bang is om buiten de gebaande paden te treden, bewijst ze vandaag nog maar eens met de aankondiging van een verrassende nieuwe samenwerking met internationaal geprezen sopraan Kelly Poukens. De twee internationaal succesvolle artiestes, beiden afkomstig uit Limburg, raakten aan de praat in de gallerij van Pieter Stockmans in Genk, waarna de creatieve vonk oversprong. De start van een nieuw muzikaal verhaal, met als resultaat hun bijzondere vertolking van het iconische duet ‘Barcelona’ van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. “Ik zag in Kelly terug mezelf toen ik jong was: gedreven, enthousiast, dromen realiseren, een dijk van een stem, maar vooral een persoon die muziek in haar hart draagt,’ aldus Dana over Kelly.

Kelly, die tevens in 2023 als enige Vlaamse sopraan geselecteerd werd voor de Koningin Elisabethwedstrijd, wordt met regelmaat door de pers gecomplimenteerd als een gepassioneerde ziel die vaak “out of the box” durft te denken. Dit duet met Dana is dan ook een verfrissende uitdaging die ze met veel plezier aangaat. “Het is uitzonderlijk dat dit nummer door twee vrouwen vertolkt wordt maar de stem van Dana is zó rakend en inspirerend dat het een eer is om naast haar te staan,” zegt Kelly. “We komen uit twee totaal verschillende werelden en dat maakt het voor mij én voor het publiek zeer interessant.” Dana vervolgt: “Met ons duet willen we twee totaal verschillende werelden samenbrengen. We willen iets neerzetten waar wij niet alleen zelf heel veel zin in hebben maar dit ook delen met de wereld, te beginnen met de Lotto in Antwerpen.”

Vandaag brengt Dana de nieuwe single uit met o.a. DJ Nicolaz, in de Lotto Arena zingt ze een duet ‘Barcelona’ met Kelly Poukens. © PADI/Patje

Gloednieuwe single Ding A Dong met DJ-duo 1984

Daarnaast maakte Dana vandaag nog ander verrassend nieuws bekend: op vrijdag 8 november zal ze namelijk samen met 1984, het DJ-duo bestaande uit DJ’s N8N en Nicolaz, de gloednieuwe single Ding A Dong uitbrengen, waarmee ze nog maar eens haar muzikale veelzijdigheid onderstreept. De single, uitgebracht door BIP Records, wordt op vrijdag 8 november gereleased op alle streamingplatformen.

35 jaar aan muzikale hoogtepunten én vooruitblik naar de toekomst

Het jubileumconcert op 8 december belooft een unieke avond te worden waarbij Dana haar publiek zal trakteren op haar grootste hits én ook een vooruitblik naar de toekomst zal geven. “Het jubileumconcert is voor mij een viering met mijn fans, die mij door de jaren heen zoveel steun en liefde hebben gegeven,” zegt Dana. “Ik heb het geluk dat ik mijn passie met hen mag delen, en ik kijk ernaar uit om dat nog vele jaren te doen. De samenwerking met Kelly, en mijn nieuwe single met DJ-duo 1984 , zijn slechts een voorproefje van wat er nog gaat komen!” (PADI)

