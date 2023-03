Dana Winner brengt romantische ballade uit over de liefde en het leven, én komt naar Roeselare en Brugge

Na ‘Later Is Van Jou’ komt Dana Winner met een nieuwe Nederlandstalige single genaamd ‘Schilderij’, een romantische ballade over de liefde en het leven.“Het leven is zoals een schilderij dat geschilderd wordt door verschillende mensen. Dat kleurrijk kan zijn en soms wat donkerder. Maar vooral voor iedereen uniek!”, aldus Dana Winner.

Dana Winner zingt al zo lang ze het zich kan herinneren. Met haar versie van het Carpenters-liedje ‘Op Het Dak Van De Wereld’ had ze een eerste hit te pakken. Het is meteen de start van een indrukwekkende carrière, waarin de successen elkaar snel opvolgen en heel wat singles helemaal bovenaan de hitparade belanden. De populariteit van Dana Winner in eigen land is fenomenaal, want ze wordt vijf jaar op rij verkozen tot ‘Beste Zangeres’. Maar ook het buitenland ontdekt haar ‘gouden stem’. Onder andere Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zuid-Afrika en Brazilië sluiten Dana Winner in het hart. Ze geeft er onvergetelijke optredens en duikt er de hitparades in.

Dana Winner © PADI/Daniël

En ook op YouTube wordt ze op de voet gevolgd door meer dan 215.000 subscribers van over de hele wereld. Door haar deelname aan het televisieprogramma ‘Liefde Voor Muziek’ in 2016 maakte Dana Winner jong en oud nog eens duidelijk dat ze één van de strafste zangeressen van ons land is. De passage in het programma laat na al die jaren nog steeds wereldwijd een grote indruk na. Vooral haar vertolking van ‘One Moment In Time’ van Whitney Houston weet enkele jaren na datum nog steeds heel wat mensen te raken. ‘One Moment In Time’ heeft intussen al meer dan 100 miljoen views op YouTube. Van een indrukwekkend getal gesproken. In oktober 2022 schitterde Dana Winner eenmalig in het Sportpaleis voor het grootste concert uit haar carrière: ‘Dana Winner Invites, One Night Only’. En ze stond er niet alleen. Voor dit concert had ze maar liefst twee internationale gastartiesten uitgenodigd: Ronan Keating en Il Divo. Met dit Sportpaleis-concert en een YouTube-kanaal, dat miljoenen fans telt van Texas over Kaapstad tot Seoul en São Paulo, staat Dana Winner er meer dan ooit. Op dit moment is Dana Winner bezig aan haar ‘Miss You Most’-tour in Nederland. (PADI)

De nieuwe single ‘Schilderij’ is te downloaden via alle grote streamingsplatforms. Dana in West-Vlaanderen: donderdag 6 april in De Spil in Roeselare (www.pmle.be) – Zaterdag 27 mei in Concertgebouw Brugge (www.concertevents.be) – www.danawinner.com