Dana Winner begroet fans uit Zuid-Afrika op haar show in Roeselare

Het optreden van Dana Winner in De Spil in Roeselare in een organisatie van PMLE was er een met heel wat verrassingen.

Even voor haar optreden sprak Dana immers op het podium met haar oudste fan, namelijk met Godelieve Voet uit Lo-Reninge die 107 jaar jong is. Tijdens de show mocht Dana twee mensen verwelkomen die 50 jaar waren getrouwd. “Wat? Ben je getrouwd met je buurmeisje? Je hebt nog nooit iemand anders gehad? Hoe saai is dat?”, lacht Dana naar het gouden koppel. “Nog nooit iemand anders gekust dan?” Dana zong voor dit echtpaar ‘Ik hou van jou’.

© PADI/Daniël

Bijna op het einde had ze nog nieuws. “Naar het schijnt zijn er hier fans uit Zuid-Afrika. Klopt dat?” Het licht in de zaal ging aan, Dana keek en twee dames zwaaiden. Ze vroeg ze op het podium. We vernamen dat die dames pas ’s morgens waren geland in Zaventem en dat ze drie weken in ons land verblijven. “Wat dacht je: Dana komt niet naar Zuid-Afrika, wij komen dan maar naar België. Weet je waar ik zou willen wonen? In Zuid-Afrika! Heerlijk eten!”, sprak Dana tegen de dames op het podium. Ze besloten iets te zingen in het Zuid-Afrikaans. De muzikanten moesten even passen, maar Dana en haar twee gasten deden dat voortreffelijk. (PADI)