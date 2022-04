Dana Winner begroet 107-jarige fan Godelieve Voet uit Lo-Reninge tijdens haar optreden in De Spil in Roeselare

Woensdagavond werd een onvergetelijke avond voor Godelieve Voet uit Lo-Reninge. Voor het optreden van Dana Winner mocht ze immers op het podium plaatsnemen en een babbel slaan met haar idool, die vorig jaar beloofde dat ze elkaar eens zouden ontmoeten. Op het einde van haar optreden gaf Dana haar bloemen af aan Godelieve, die nog meerdere dagen zal genieten van dat prachtig boeket.

In mei 2021 was Godelieve Voet te zien in het programma ‘Cooke & Verhulst’ op tv. Er werd gepraat over haar favoriete zangeres, maar op dat moment kon Dana er niet bij zijn omdat ze in Spanje verbleef. Met een videoboodschap beloofde Dana dat ze elkaar heel vlug zouden zien. Door corona en omdat het ook moest passen in haar agenda duurde het wat langer dan voorzien, maar woensdagavond was het eindelijk zover. Godelieve kwam – vergezeld van haar dochter Monique Pauwels (76) uit Diksmuide en haar kleinzoon én tevens mantelzorger Danny Cool uit Lo-Reninge – naar De Spil in Roeselare, waar ze net voor het optreden van Dana een persoonlijke ontmoeting had met de zangeres.

Dana, Godelieve en haar kleinzoon Danny Cool. © PADI/Daniël

Ooit sprong Godelieve uit een vliegtuig, nu zat ze naast haar idool Dana. “Uit een vliegtuig springen is niet moeilijk hé. Je moet je enkel maar laten vallen”, lacht Godelieve, die bekende dat ze alle liedjes van Dana Winner graag hoort. “Je ziet er goed uit”, zei Dana. Godelieve knikte en vroeg hoe het met haar was, want blijkbaar was ze vijftien jaar geleden al op een show van Dana en toen was de zangeres ziek. “Amaai, wat heb jij een geheugen, dat weet ik niet meer hoor”, gaf Dana toe. Dana informeerde of Godelieve nog zelf kookte, want ze woont nog in haar eigen flatje in Lo-Reninge. “Neen, dat doen ze voor mij, alhoewel ik dat wel liever zelf deed”, bekende ze. Dana wilde weten hoe Godelieve binnen was geraakt. “Ze stapte aan mijn arm naar binnen”, zegt de kleinzoon. “Hoelang ga je nog erbij doen?’, vroeg Dana. “Dat weet ik niet”, reageert Godelieve. Haar kleinzoon zei dat ze 108 jaar wordt op 7 oktober. Godelieve heeft twee kinderen, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze is al vele jaren weduwe.

Dana, Godelieve, kleinzoon Danny en haar dochter Monique Pauwels. © PADI/Daniël

Er volgden nog enkele foto’s, waarna Dana en Godelieve afscheid namen. Dana zei nog tegen ons: “Ze is nog zo goed. Chapeau hoor voor mijn oudste fan. Onlangs las ik in de krant dat er in Canada nog een vrouw van 101 jaar aan het hoofd staat van een luchtvaartmaatschappij. Je ziet: ouderen mag je niet direct afschrijven hé”, besluit Dana.

Het ging er gezellig aan toe. © PADI/Daniël

Tijdens de show zei Dana dat haar ‘oudste fan’ in de zaal zat. “Of zitten er hier die nog ouder zijn dan 107 jaar?”, vroeg ze zich af. Omstreeks 21.58 riep Dana naar Godelieve: “Gaat het een beetje? Ja? Steek maar eens uw stok omhoog.” Het publiek applaudisseerde hevig. Op het einde van haar optreden kreeg Dana bloemen. De zangeres gaf die direct door aan Godelieve, die met haar bloementuil zwaaide naar het publiek. (PADI)