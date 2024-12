Dana Winner: al 35 jaar een ongelofelijke straffe madam met een stem als een klok

Dana Winner stond op het podium van de Lotto Arena in Antwerpen. U was erbij? Wij ook!

Zij opende haar jubileumconcert met ‘Stand Van De Maan’, waarna ze haar fans hartelijk bedankte voor die voorbije 35 mooie jaren. Daarna volgde het lied waar het allemaal mee begon: ‘Op Het Dak Van De Wereld’. De ene na de andere hit – zowel in het Nederlands als in het Engels – weergalmden in de Lotto Arena. Tijdens een eigen medley stond de zaal op zijn kop. Ook al hebben de meeste van haar fans al een ‘gezegende leeftijd’, toch kreeg ze die allemaal mee in haar verhaal. Dana ging eveneens eens de gospeltour op met een kleurrijk gekleed gospelkoor, die haar dan ook voor de rest van het concert bijstonden. En dan verscheen DJ 1984 met DJ Nicolaz op het podium. Samen brachten ze ‘Ding A Dong’, het liedje waarmee Nederland in 1975 het Eurovisiesongfestival won. Ook Kelly Poukens, een grappige Limburgse soprane, was van de partij om samen met Dana voor de eerste keer live een prachtige versie neer te zetten van ‘Barcelona’ van Queen. Wondermooi!

© Gracia Live

Dana heeft ook een grote voorliefde voor countrymuziek. Ze zong meerdere nummers. Ook een medley van ABBA mocht niet ontbreken. Ze eindigde met ‘The Winner Takes It All’, en die winnaar is zeker en vast Dana Winner. De zangeres bedankte eveneens haar aanwezige mama van 89, die samen met haar dochter 35 jaar muzikale carrière mocht vieren. Het plaatje was compleet. Na méér dan twee uur zong Dana nog als afsluiter ‘Ik Hou Van Jou’. Voor de vele aanwezigen was het een prachtige muzikale avond in een organisatie van Gracia Live. (PADI & Marleen)